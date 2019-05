Nuevo récord de pruebas Todos los coches de pruebas se citaron tras el Tinglado número dos de la Marina. Más de 1.500 usuarios testaron los avances en eco-movilidad, de los patines eléctricos a los últimos coches eléctricos e híbridosIV ECOMOV NACHO MARTÍN-LOECHES Sábado, 25 mayo 2019, 00:03

Ya son muchos los años en los que la movilidad ecológica ocupa una parte importante de las informaciones de motor e industria. Poco a poco, los ciudadanos conocemos más sobre nuevas tecnologías y nuevos modelos de transporte, pero siguen quedando muchas dudas no solo acerca de lo que nos deparará el futuro, sino también de cómo podemos afrontar el presente en lo que a movilidad se refiere. Las marcas de vehículos avanzan con nuevas propuestas y mejoras constantes, así como las empresas asociadas -por ejemplo, compañías de puntos de recarga de coches eléctricos-, pero por muchos avances que nos cuenten y nos vendan, hasta que no conocemos un producto de primera mano, los ciudadanos no nos llegamos a fiar de todo lo que nos dicen -y bien que hacemos-. Pero, si hablamos de movilidad, ¿cómo podemos conocer las tecnologías del futuro? La respuesta estuvo en la cuarta edición de Ecomov.

Uno de los grandes atractivos del público fue la zona de test-drive, un espacio en el que todo aquel que quisiera tenía la oportunidad de probar el vehículo ecológico que quisiera entre los que estaban disponibles. Cada conductor podía disfrutar de un máximo de cinco pruebas y, en ellas, tenía la oportunidad de conducir un coche eléctrico, híbrido, híbrido-enchufable, micro-híbrido, de gas, e incluso motocicletas y bicis impulsadas por electricidad.

Las pruebas de vehículos fueron todo un éxito. Más de 1.500 curiosos probaron sus modelos preferidos por la zona del antiguo circuito de Fórmula 1 de La Marina de Valencia. Cada prueba tuvo una duración de veinte minutos, un tiempo en el que el conductor -muchas veces acompañados por familiares-, conocía a fondo todos los entresijos de los coches a probar, ya fueran técnicos o detalles multimedia, ya que las pruebas siempre se realizaron junto a representantes de la marca que ayudaban a los probadores a sacar el máximo partido de sus vehículos. Entre los más de 1.500 protagonistas encontramos a personas de todo tipo, mientras para algunos fue su primera experiencia en un eléctrico, por ejemplo, para otros el test-drive fue la prueba definitiva para llevar a cabo la compra de un determinado coche.

Para realizar las pruebas, los conductores tuvieron tanto la oportunidad de reservar su plaza a través de la web de Ecomov -de forma previa al evento ya habían más de 600 usuarios registrados- o incluso de forma directa en el mismo evento, pero todos disfrutaron de la presencia de muchas marcas: desde patinetes eléctricos, pasando por las Kymco e-Bikes o las Niu y Silence de Vypservip, los asistentes podían elegir las últimas novedades de Audi, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Renault, Seat, Smart, Toyota o Volkswagen. Se superaron los participantes de la edición 2018, algo normal si tenemos en cuenta que las marcas siguen aumentando sus ofertas de vehículos ecológicos y la muestra es cada vez más grande. Por ello, las esperanzas de cara a ediciones futuras son realmente buenas con un mercado cada vez más consolidado y un público concienciado en poner su granito de arena con el medio ambiente a través de la movilidad.