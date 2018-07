El transporte más ecológico En 2019, la 'eVito' y la 'eSprinter' llegarán al mercado europeo para dar servicio al transporte urbano de 'última milla'. Mercedes apuesta por la tecnología eléctrica en su gama de furgones, con los nuevos 'eVito' y 'eSprinter' listos para su llegada en 2019MERCEDES VITO Y SPRINTER ELÉCTRICAS NACHO MARTÍN-LOECHES HAMBURGO (ALEMANIA) Sábado, 14 julio 2018, 01:22

La eco-movilidad se ha convertido en un concepto casi necesario para el futuro si acostumbramos a realizar constantes desplazamientos urbanos. Si estos movimientos por ciudad son por cuestiones laborales, debemos transportar objetos, necesitamos reducir notablemente los gastos de consumo y queremos aminorar las emisiones contaminantes, una de las opciones más interesantes del mercado serán las nuevas furgonetas eléctricas de Mercedes, bautizadas con los nombres de 'eVito' y 'eSprinter'. En Hamburgo, una de las ciudades más concurridas de Alemania, lo comprobamos de primera mano, y ambas nos dejaron grandes sensaciones al volante por zonas urbanas.

Versátiles y funcionales

CONCLUSIÓN

En primer lugar, conocimos la nueva Vito en su versión eléctrica, una furgoneta que se fabricará en España y llegará al mercado en 2019, unos meses antes que la Sprinter.

Son una realidad que ya hemos podido conducir tanto en ciudad como en circuito cerrado Con baterías de 40 o 55 kilowatios, tienen una autonomía entre 100 y 150 km. para el día a día de la ciudad

La gran diferencia entre estos dos vehículos es su tamaño y en algunos casos la finalidad, ya que las dos equipan un motor eléctrico de 115 CV con el que alcanzan una velocidad máxima de 120 por hora, y son capaces de obtener una autonomía homologada de 150 kilómetros en condiciones normales y de hasta 100 en las situaciones climáticas más exigentes. Para ello la Vito utiliza baterías de 41 kilowatios de capacidad y la Sprinter amplía su rango con baterías de 55 kilowatios.

La 'eVito' se puede solicitar con dos distancias entre ejes. El modelo básico tiene una capacidad de carga de máxima de 1.073 kilos, tanto en la versión de 5,1 metros como en la más larga de 5,3 m.

En cuanto a la Sprinter en su modelo eléctrico, su techo alto está pensado para cargas de mayor volumen, aunque el peso está limitado entre 900 y 1.040 kilogramos de carga. Las dos se van a convertir en expertas en lo que se llama 'transporte de última milla', es decir, hacer llegar la paquetería a los clientes finales de las grandes ciudades de una forma más ecológica.

Para la marca el futuro pasa por crear soluciones individuales o específicas para cada sector de trabajo. De esta forma, se cubre cada parte del proceso, desde la selección del vehículo, hasta la instalación de la infraestructura de carga, además de la actualización de los lugares comerciales para el uso de esta forma de energía. Por otra parte, los conductores podrán, a través de una aplicación, controlar diversos aspectos de su vehículo, como por configurar la temperatura a la que queremos tener nuestro habitáculo antes de subirnos al volante o el análisis de las rutas para calcular todos los kilómetros que seremos capaces de hacer antes de parar a recargar.

Nos ponemos al volante

Las calles de Hamburgo no se le resisten a la 'eVito'. Durante un recorrido de casi media hora por la ciudad, el comportamiento de esta furgoneta fue de nuestro agrado, con el silencio y suavidad habituales en los motores 'eco', todo ello con unas suspensiones muy cuidadas que percibimos por algunas de las calles de adoquines a las que nos enfrentamos, una cualidad importante para que nuestra carga no sufra movimientos bruscos.

La 'eSprinter' la probamos en circuito, en el que también conseguimos sacar buenas conclusiones. Las dos comparten tres modos de conducción: confort, eco, y eco plus. El modo Confort proporciona toda la respuesta del motor eléctrico. En los otros dos modos, el ahorro es notable, sobre todo en el 'Eco plus', con el que no necesitamos ni siquiera pisar el pedal del freno, ya que al soltar el pie del acelerador la recarga es tan intensa que el furgón se para casi por sí mismo. La maniobrabilidad es también buena, y nos complace tener elementos que hacen más fácil la conducción urbana, como la cámara de visión trasera.

Los precios de los dos furgones eléctricos aún no han sido comunicados, y su fecha de venta será en 2019, sin conocer todavía en qué trimestre llegarán al mercado.

Lo que es seguro es que lo harán, ya que Mercedes está recuperando terreno en el sector eléctrico a marchas forzadas, al menos en lo que respecta a ingeniería y desarrollo. Eso se traducirá en el lanzamiento de la marca Mercedes EQ, dedicada sólo a modelos eléctricos, en la transformación de los Smart en Smart EQ, dedicada sólo a este tipo de mecánicas, y en el complemento de versiones eléctricas de sus furgones.

Los precios no han sido comunicados, pero los rivales de este Mercedes que ya están a la venta tienen tarifas en el entorno de los cincuenta mil euros, precios elevados debido a la alta carga de sus baterías, pero que se compensarán con un coste de uso muy reducido y con un mantenimiento mínimo comparado con el de un furgón diesel convencional. Además, en breve podrían ser los únicos admitidos en las ciudades.

Las nuevas eVito y eSprinter suponen una revolución para Mercedes. La conducción de las dos furgonetas es agradable y muy eficiente, aunque quizás les falten algunos kilómetros más de autonomía.