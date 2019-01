Toyota se luce con Al-Attiyah En la tercera etapa, Carlos Sainz perdió unas cinco horas tras romper la suspensión. El Dakar en tierras peruanas ha llegado a su fin con la primera victoria de Toyota y un brillante segundo puesto para Nani RomaDAKAR 2019 NACHO MARTÍN-LOECHES Sábado, 19 enero 2019, 00:24

Tras diez días de competición al límite en Perú, el Dakar 2019 se ha postulado como uno de los más exigentes de los últimos años. La arena y las profundas dunas han sido las principales protagonistas, los pilotos han tenido que ir con mil ojos, y si no que se lo digan a pilotos de la talla de Carlos Sainz o Stéphane Peterhansel.

Triple corona

Nasser Al-Attiyah ha vuelto a demostrar que sigue estando en una forma excelente. El piloto nacido en Catar lo ha vuelto a hacer, se ha llevado su tercer título del Dakar y, en esta ocasión con Toyota, es el primer campeonato de la marca en los ocho años que lleva compitiendo en el raid más duro del mundo. Al-Attiyah ha hecho historia, y es que es el primero en vencer el Dakar con tres marcas de coches diferentes: en 2011 lo hizo con Volkswagen y en 2015 con Mini.

Desde que comenzó esta edición, el piloto de Toyota tenía claro que debía salir con ventaja desde el principio y gestionarla en las siguientes etapas, y así ha sido. La regularidad mostrada por el piloto de Toyota ha sido aplastante, sin errores, unos fallos que sí cometió el piloto que se postuló como su mayor rival, Peterhansel, quien se retiró en la penúltima etapa.

Cara y cruz

Los pilotos españoles candidatos a la victoria final tuvieron una suerte dispar. El campeón de la anterior edición, Carlos Sainz, vio truncadas todas sus opciones de victoria en la tercera etapa tras caer en una zanja y romper la suspensión de su Mini, una avería que requirió la ayuda de la asistencia y que le hizo perder un tiempo ya insalvable. Aun sin opciones y con un gran palmarés a sus espaldas, Carlos Sainz junto a su copiloto Lucas Cruz consiguieron llegar a la meta final con un gran tesón, además de con la victoria de la última etapa bajo sus brazos. Nani Roma, también con Mini, corrió mejor suerte. El piloto catalán consiguió terminar en segunda posición con un vehículo que no era el más rápido a priori por la gran cantidad de dunas del recorrido. Su mayor baza fue la regularidad, no cometió casi errores, pero no pudo llegar al nivel mostrado por Al-Attiyah. Nani Roma sigue con un excelente palmarés en esta competición: campeón en 2004 con motos, en 2014 con coches y, con el segundo puesto de este año, ya suma un total de cinco podios finales. Roma se ha mostrado competitivo en todo tipo de etapas y situaciones. Su máximo perseguidor final este año ha sido Sebastién Loeb. El nueve veces campeón del mundo de rallies terminó a casi dos horas de Al Attiyah, Nani Roma a poco más de 46 minutos del catarí.

Mujeres al poder

Los resultados de Cristina Gutiérrez ya no nos sorprenden. Por tercera vez consecutiva ha finalizado el Dakar, en este caso en el puesto vigésimo sexto, un resultado que ha supuesto para ella su primer 'top 30'. La piloto burgalesa sigue siendo la única piloto española de coches que ha terminado la prueba. Este Dakar no ha sido nada fácil para ella ni para su copiloto Pablo Huete. Han tenido problemas como la rotura del radiador de su Mitsubishi en la segunda etapa maratón, pero nada pudo parar al equipo de los españoles y la marca japonesa.

Pero si hablamos de mujeres no nos podemos olvidar de la piloto de motos, Laia Sanz, que ha terminado en el puesto número once en su novena participación consecutiva. Este año ha sido uno de los más duros para la piloto española ya que en fechas de preparación del Dakar sufrió una etapa dura de enfermedades como mononucleosis, fiebre Q y neuropatía. Aun así, Laia Sanz se ha convertido en la única persona de las 41 ediciones de la historia del Dakar que ha participado de forma consecutiva nueve ediciones del raid sin cometer ningún abandono y finalizando en la categoría de motos.

Éxito de SsangYong

Óscar Fuertes y su copiloto Diego Vallejo han llevado al coche fabricado en Torrent al podio de la categoría T1.3 -todoterreno modificado gasolina de dos ruedas motrices-. En la general, el equipo formado por españoles finalizó en la posición número 33. Finalizar el Dakar con estos resultados ha sido todo un logro para el SsangYong Rexton, que ha superado todas las adversidades de la prueba con nota. Un año más, el Dakar nos ha divertido y nos ha mantenido en tensión.