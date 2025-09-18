Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los diseñadores de Škoda Auto se han inspirado una vez más en la rica historia de la marca F. P.

Skoda desarrolla, gracias a la IA, una nueva visión de la pick-up Felicia Fun

Canal Motor

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:15

La historia de Škoda está repleta de vehículos prácticos, pero pocos modelos han alcanzado el estatus de culto de la Felicia Fun, la peculiar y colorida pick-up fabricada entre 1997 y 2000.

Ahora, el diseñador francés Julien Petitseigneur ha revivido la esencia de este singular modelo a través de un proyecto que combina el legado de la marca con la tecnología más actual.

El resultado es una reinterpretación moderna del Felicia Fun que captura a la perfección su espíritu original, manteniendo la estética de la nueva familia de vehículos eléctricos de Škoda.

Una de las particularidades de este proyecto es el papel de la inteligencia artificial. Julien Petitseigneur utilizó herramientas de IA en las primeras etapas del proceso para explorar y generar rápidamente ideas y conceptos iniciales. «Lo vi como una oportunidad para experimentar con herramientas de IA», explica el diseñador. La IA sirvió como una poderosa «lluvia de ideas» que le permitió refinar el concepto antes de pasar a un trabajo más minucioso y manual.

El nuevo diseño, realizado como un ejercicio creativo personal del diseñador, toma como base el lenguaje de diseño «Modern Solid» de la marca, ya visto en el concepto Vision 7S. La parte frontal luce una distintiva parrilla Tech-Deck Face y faros LED con una marcada forma de «T», un motivo que se repite en las luces traseras.

Julien Petitseigneur ha imaginado cómo sería el Felicia Fun hoy en día

Para evocar la vibrante paleta de colores del modelo de los 90, Petitseigneur ha añadido toques de rosa en los logotipos, las llantas y los detalles de los parachoques, un guiño directo al carácter despreocupado y «playero» del original.

Julien Petitseigneur ha imaginado cómo sería el Felicia Fun hoy en día F. P.

Petitseigneur utilizó sus propias habilidades para perfeccionar los detalles y las proporciones, asegurándose de que el vehículo fuera realista y se integrara de forma natural en la gama actual de Škoda.

Diseño del interior del Felicia Fun F. P.

El resultado final es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede ser una herramienta al servicio de la creatividad, acelerando el proceso sin sustituir la visión y la habilidad del artista.

Con solo 4.216 unidades fabricadas, la Felicia Fun original sigue siendo uno de los modelos más raros de Škoda, y este nuevo concepto rinde un merecido homenaje a su carácter único e irrepetible.

