El '7 Serres' finaliza con gran éxito

Recientemente finalizó la segunda edición de '7 Serres', una ruta organizada por la empresa 'Adventure Off Road' por la provincia de Albacete con un total de 350 kilómetros de recorrido de ida y vuelta. Un total de cincuenta vehículos con más de ochenta participantes que se repartían entre 4x4, clásicos, buggies, motos y quads, tomaron la salida desde el municipio de Casas de Ves. En la primera etapa, todos los participantes se enfrentaron a 260 kilómetros de un recorrido de gran exigencia física y mental y, en la segunda, 90 kilómetros eran los que les separaban de la línea de meta. '7 Serres' no es la única actividad que 'Adventure Off Road' organiza por la provincia de Albacete, ya que el próximo mes de mayo, durante los días 25 y 26, se celebra la tercera edición de las '300 Millas' donde los participantes se enfrentarán a 550 kilómetros de recorrido repartidos en dos días.