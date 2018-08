El salto perfecto a los SUV Sin mucha altura, pero con buena planta, el Kadjar se atreve con los caminos. El Kadjar está diseñado para que pasar de un turismo a un crossover sea tan sencillo como sentarse a sus mandos REDACCIÓN MOTOR Sábado, 11 agosto 2018, 00:38

El sector SUV compacto es el más competitivo del mercado pero, además de competir contra otros rivales, las marcas 'pelean' por atraer compradores de otros sectores, y un bajo coste de compra y de uso, un buen diseño y lo último en tecnología son imprescindibles.

En esta batalla el Renault Kadjar sale muy bien librado, ya que la marca no ha sobrecargado el precio de su modelo más polivalente, y el Kadjar anuncia cifras muy atractivas -desde menos de 18.000 euros- que hacen que paguemos por el SUV de Renault muy poco más de lo que hubiéramos desembolsado por un Mégane con similar motor y equipamiento.

Bajo coste de uso

La marca no se conforma con un precio de compra ajustado, sino que el coste de uso también se contiene. Con motores diesel de 1.5 y 1.6 litros de cilindrada y un peso muy comedido, los consumos se ajustan a lo habitual en un modelo compacto, con ocho litros a los cien kilómetros como máximo y cifras cercanas a los seis litros cada 100 kilómetros en uso habitual. Este cuidado por los costes se nota también en accesorios como las ruedas. A pesar de que nuestra unidad es un 'tope de gama', se conforma con llantas de 17 pulgadas que hacen que el confort mejore y que su sustitución sea más económica, dejando las más vistosas en opción.

Es importante conocer estos detalles, pero no son la clave de la venta de un coche, sino su diseño, tecnología y equipamiento, y en estos tres detalles también el Kadjar sale muy bien parado. El diseño es atractivo, con luces led en el frontal muy bien integradas en los faros 'pure vision', y en tecnología el Kadjar apuesta por los sistemas de mantenimiento de carril, aviso de ángulo muerto o cámara de marcha atrás, dejando otros como opción para los que lo quieren todo. En cuanto a equipamiento, la entrada y arranque sin llave son un plus que es de agradecer, como el sistema multimedia 'R-link' de Renault, el freno de mano eléctrico o los numerosos mandos al volante.

Sencillo y atractivo

El Kadjar no está pensado para sorprender a los que buscan un SUV, sino para no abrumar a los que quieren un turismo y valoran el paso a este tipo de coches, y desde este punto de vista es todo un acierto ya que, a pesar de no lucir una imagen muy 'todo-terreno', sus formas fluidas, posición de conducción más alta y amplio interior harán que todo el que se inicie en el sector 'crossover 'con este modelo, quede fácilmente enganchado a sus cualidades.

Además, como buen SUV, está la posibilidad de salir del asfalto y aventurarnos por todo tipo de rutas y caminos, y en este caso contamos con la tracción 4x4 para convertirnos en grandes aventureros sin necesidad de tener un coche diferente para el día a día, una gran apuesta.