Quinta generación del Toyota RAV4 hybrid Destaca por un nuevo diseño, más equipamiento y mayor eficiencia Miércoles, 23 enero 2019, 18:33

Toyota ya tiene disponible la nueva gama del RAV4 hybrid, la quinta generación del popular modelo. En síntesis, destaca por un sistema de propulsión híbrido renovado, más potente y eficiente, cambios en el diseño y mejora el equipamiento con los últimos sistemas de seguridad y ayuda a la conducción.

La gama comprende cinco niveles de equipamiento (Business, Advance, Advance Plus, Feel! y Luxury) y se ofrece con tracción delantera (4 x 2) o a las cuatro ruedas (4 x 4). El precio parte desde 31.800 euros para la variante con el acabado de acceso y transmisión a un solo eje. Como es habitual, la marca ofrece la financiación de pago por uso Pay Per Drive más otras ventajas como cuatro años de garantía y otros tantos de mantenimiento, seguro gratis a todo riesgo el primer año y sistema de navegación GO.

El nuevo RAV4 hybrid monta una plataforma derivada del nuevo chasis global de la marca, que proporciona mayor rigidez de la carrocería, muy bajo centro de gravedad y mejora el tacto de conducción y el confort de marcha. Además, el habitáculo es más espacioso y el maletero admite mayor capacidad.

Esta quinta generación equipa la última tecnología híbrida autorrecargable del fabricante. Un motor de gasolina de 2.5 litros que rinde una potencia de 218 CV en configuración 4 x 2 y cuatro caballos más en el 4 x 4. El consumo de combustible es de 4,5 l/100 km que corresponde a unas emisiones de 103 gr/km de CO2. Como en el resto de los híbridos de Toyota, cuenta con la etiqueta Eco de la DGT, para circular en episodios de alta contaminación en ciertas ciudades, rebaja de tarifas en algunas autopistas y aparcamientos y está exento del impuesto de matriculación en determinadas comunidades autónomas.

La variante de tracción total del nuevo RAV4 dispone de un selector de mandos para que el conductor pueda cambiar entre una conducción normal, económica y deportiva. Al escoger esta última (Sport) se modifica la asistencia a la dirección, el acelerador, la respuesta del cambio y la del motor para conseguir un mayor rendimiento en carretera.

Sistema AWD-i

El nuevo sistema de propulsión AWD-i facilita el manejo en campo; en comparación con el RAV4 anterior, la entrega de potencia sobre las ruedas traseras se incrementa un 30 %. Además, los más exigentes para disfrutar de la conducción todoterreno pueden optar por la posición Trail, que controla de forma automática el diferencial de deslizamiento limitado, con el objetivo de mejorar el agarre en superficies de baja adherencia.

En cuanto a sistemas de asistencia a la conducción, el dispositivo Toyota Safety Sense se ofrece de serie en su última versión, con novedades como el crucero adaptativo, el renovado sistema de seguridad precolisión, con función de detección de peatones y ciclistas, reconocimiento de señales de tráfico, alerta de cambio involuntario de carril y un modificado sistema de mantenimiento de trayectoria. En los RAV4 más equipados montan también alerta de tráfico trasero y detector de ángulo muerto.

Todas las versiones llevan de serie sistema multimedia Toyota Touch 2 con pantalla táctil multifunción de 7 pulgadas, climatizador automático, faros y ópticas traseras de led, llantas de aleación, pantalla TFT y sistema de arranque inteligente.

Con relación a los niveles de acabado, las opciones Advance y Advance Plus son las más equilibradas de la gama, mientras que el Feel! se reconoce por la pintura bitono y las llantas de aleación en negro y el Luxury es el más equipado.

El coche puede equipar un sistema de sonido JBL, cargador inalámbrico de móviles, un retrovisor interior con visualización de imagen de la cámara trasera, sistema de visión 360, portón de maletero con apertura automática y es novedad la llamada automática de emergencia, de serie en todas las variantes de la gama.

Gracias a la nueva app de Toyota para teléfonos móviles, MyT, permite acceder a funciones como 'localiza mi Toyota', transferencia directa de datos de navegación entre el teléfono y el vehículo, acceso a la información de los viajes que se realizan o recordatorios para realizar el mantenimiento y con la posibilidad de pedir cita en el concesionario. MyT se descarga en Google Play y App Store.

Para este modelo, la marca ofrece el nuevo programa de financiación y servicios añadidos conocido como Toyota Complet. Es posible contratar la versión 4 x 2 Advance sin seguro, por 283 euros al mes; está condicionada por una serie de premisas, como que el tomador del seguro tenga entre 27 y 75 años, más de cinco años de permiso y bonificación acreditada sin siniestros o cinco años y un máximo de un siniestro.

Por 285 euros al mes y para la misma versión, se incluye sistema de navegación GO, cuatro años de garantía, cuatro años de mantenimiento y seguro a todo riesgo gratis el primer año. Hay que dar una entrada de 8.187,80 euros y una última cuota o Valor Futuro Garantizado (VFG) de 16.623,47 euros (TAE: 7,65 %).