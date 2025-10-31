Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
Mitsubishi Eclipse Cross F. P.

Nuevo Mitsubishi Eclipse Cross eléctrico, desde 32.050 euros

A. Noguerol

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:01

Comenta

Desde el mes de noviembre estará disponible en los concesionarios el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross, un SUV compacto totalmente eléctrico con un precio de lanzamiento de 32.050 euros. Este vehículo es estratégico para la marca, ya que se convierte en el primer modelo 100% eléctrico en la era moderna de Mitsubishi, tomando el testigo del pionero i-MiEV.

El corazón del nuevo Eclipse Cross reside en su avanzado tren de tracción eléctrico, construido sobre la plataforma AmpR Medium. Este sistema integra una máquina síncrona de excitación eléctrica (EESM) y una transmisión de una sola velocidad, asegurando una entrega de potencia fluida.

La versión disponible desde su lanzamiento cuenta con una batería de gran autonomía de 87 kWh estratégicamente ubicada en la parte inferior, lo que contribuye a un bajo centro de gravedad y mejora la estabilidad y el rendimiento en curvas.

Este conjunto motriz es capaz de generar 160 kW (220 CV) y 300 Nm de par, permitiendo al SUV alcanzar hasta 626 km de autonomía según el ciclo WLTP. El modelo también ofrece amplias posibilidades de recarga, aceptando hasta 150 kW en puntos de recarga rápida.

Diseño renovado

Este nuevo Eclipse Cross refleja una evolución en el lenguaje de diseño de Mitsubishi. En el exterior, destaca su distintivo frontal Dynamic Shield reinterpretado, con una parrilla tridimensional de panal que transmite una imagen de fuerza y sofisticación.

Las proporciones robustas y la dinámica línea en forma de J a lo largo de los laterales subrayan su vocación tecnológica y agilidad. La gama de colores, que incluye el Gris Volcanic y el Rojo Sunrise, se complementa con la opción de acabados en dos tonos para las versiones de lanzamiento, acentuando su carácter con detalles en negro brillante o cromo satinado según el acabado.

Mitsubishi Eclipse Cross F. P.

En cuanto al interior, el vehículo combina funcionalidad y lujo para crear un habitáculo acogedor. La sensación de modernidad y amplitud se logra mediante materiales optimizados y sofisticados detalles, realzados por un amplio techo de cristal electrocrómico cuya opacidad se ajusta con un botón y una iluminación ambiental LED que ofrece 48 colores diferentes.

Se podrá elegir entre diferentes acabados, como Kaiteki y Kaiteki+, que varían los detalles exteriores en cromo satinado y gris acero. En el interior, la digitalización es clave, con una pantalla de infoentretenimiento de 12,3« y una segunda pantalla digital del conductor de 12,3», que integran el ecosistema Google y el sistema de audio prémium Harman & Kardon. La versatilidad también es notable, con una capacidad de maletero de 545 litros.

El vehículo está totalmente desarrollado para competir en el segmento SUV-C familiar eléctrico, ofreciendo una garantía ampliada de ocho años o 160.000 km, lo que subraya la confianza de Mitsubishi en la calidad de su ingeniería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  4. 4 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  7. 7

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  8. 8

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  9. 9

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nuevo Mitsubishi Eclipse Cross eléctrico, desde 32.050 euros

Nuevo Mitsubishi Eclipse Cross eléctrico, desde 32.050 euros