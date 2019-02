El nuevo embajador El color azul, las llantas y las salidas de escape son exclusivas de esta versión. Skoda lanza el modelo más caro y exclusivo de su gama con el deportivo Kodiaq RS, un SUV con motor diésel de 240 CV y sorprendente precioSKODA KODIAQ RS 2.0 TDI 240 CV 4X4 AUTO. ALEX ADALID MADRID Viernes, 22 febrero 2019, 23:55

La tarifa del nuevo Skoda Kodiaq RS nos sorprende, no por lo barato, como solía ser en la marca, sino porque supera los 50.000 euros, y eso es mucho para un Skoda, y no es que lo digamos nosotros, también lo dicen en la marca. «Hace poco anunciábamos un Fabia por 8.500 euros y ahora lanzamos un coche que cuesta seis veces más, esa es la confianza que tenemos en la marca y en nuestro producto». quien argumenta es Fidel Jiménez de Parga, nuevo director general Skoda en España. El precio está sujeto no sólo a los descuentos habituales, lo que permitirán adquirirlo, con financiación, desde unos 46.000 euros, sino que hay una interesante oferta de renting de la propia marca 'MyRenting', que permite comprarlo por 575 euros la mes sin entrada. Ambas cifras son ya muy competitivas, pero no dejan de ser elevadas para un Skoda.

Ahorrador y deportivo

Veamos pues lo que ofrece la marca. Para empezar, es un SUV de siete plazas, un tipo de carrocería que, en el mercado, suele costar un mínimo de treinta mil euros. A ello se añade la tracción total y el cambio automático, pongamos unos cinco mil euros más de promedio, y el resto del recorrido hasta la tarifa final lo conforman la mecánica, acabado y equipamiento. El Kodiaq RS estrena el motor TDI más potente de la historia de la marca, un dos litros con dos turbos y 240 CV de fulgurantes prestaciones.

Al potente motor Skoda añade suspensión de dureza regulable de serie y la dirección con asistencia variable según la velocidad. El resultado es que el Kodiaq RS es el SUV de siete plazas más rápido en el circuito de carreras de Nurburgring, considerado para algunos como el más difícil del mundo por su amplio recorrido de casi once kilómetros. La velocidad máxima supera los 220 por hora, acelera hasta los cien en 6,9 segundos y el consumo promedio es de unos ocho litros cada 100 kilómetros.

A la vista, este nuevo Kodiaq impresiona, y más en el color azul oscuro exclusivo de la gama deportiva. El RS cuenta con parrilla en negro brillante, nuevos paragolpes, luces full-led y unas enormes llantas de veinte pulgadas. Retoques que también llegan a la trasera, con detalles como la doble salida de escape. El interior tiene un ambiente muy conseguido. Los asientos son dignos de un coche de carreras por su diseño, pero mantienen un elevado confort. Se completan con un tapizado en tono negro que se extiende a prácticamente todo el coche, con detalles en símil fibra de carbono en varias piezas. El tapizado con cosido a rombos añade 'glamour' a un habitáculo que es, sobre todo, muy amplio.

Si en las plazas delanteras se viaja a todo confort, es en las traseras donde destaca un enorme espacio. Eso sí, no hay tres asientos independientes, y si queremos llevar tres sillas Isofix, una de ellas deberá ocupar el asiento del pasajero delantero. El modelo esconde dos asientos extra en el maletero, con un espacio y acceso en el promedio de su clase, aptos para niños, pero para viajes no muy largos. El maletero, en configuración de cinco plazas es simplemente enorme -700 litros- , y puede contar con portón eléctrico y apertura a distancia.

Correr sin repostar

Nuestro particular circuito es el día a día urbano, en el que el Kodiaq se desenvuelve con facilidad con una dirección ligera y con sensores y cámaras que permiten aparcar con sencillez a pesar de su tamaño. En carretera destaca el empuje que tiene en cada marcha, con una caja de siete velocidades. Los dos turbos funcionan para obtener un rendimiento poco habitual en un modelo de este tamaño y peso. En carretera destaca por su fuerza a la hora de recuperar velocidad, pero no es un deportivo puro, aunque suena como tal gracias a un sintetizador de sonido de escape que suena en el maletero y que resulta muy 'racing'.

Al volante destaca el fácil manejo del equipo multimedia y el cuadro de relojes digital configurable, con la información mostrada de forma muy clara. El consumo oficial en el nuevo promedio europeo es de ocho litros, y en marcha no se aparta mucho de la cifra, lo que permite rodar unos 800 kilómetros sin repostar, cifra que apreciarán los que acuden a esquiar en invierno y no les gusta parar a mitad de camino.

Hora de comprar

Como buen coche del grupo Volkswagen, el Kodiaq tiene una larga lista de pequeñas opciones, pero que, si vamos sumando pueden suponer entres tres mil y cinco mil euros, como las dos plazas extra del maletero -1.090 euros-, el techo panorámico -unos 1.200 euros- o el pack seguridad, de 1.750 euros y que debería ser de serie en un coche de este porte. Aun con todo, en el cómputo final es el modelo de su potencia, tipo de carrocería, motor y tracción más competitivo, ya que hay pocos diesel de este calibre, y todos son más caros y están menos equipados.

Una ventaja es que, incluso rodeados de coches de lujo, el Skoda no desentona, y aunque la marca no tiene el brillo de las premium, el modelo sí tiene la presencia de un coche de alta calidad.

Los clientes lo deben entender así, porque el RS tiene una alta demanda en Europa. En España la marca espero no sólo vender bastantes unidades, sino que su imagen impulse la venta de versiones 'tope de gama' de modo que entre el Kodiaq RS, el Sportline, de imagen similar al RS pero con motores menos potentes, y el Scout, una versión más campera, sumen el 35 por ciento de las ventas del modelo. Una apuesta que tiene un nuevo embajador: este Kodiaq RS.