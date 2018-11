Nissan Almenar acoge el trofeo de la UEFA Champions League Enrique Torregrosa acudió a la cita. El concesionario valenciano tuvo la copa más preciada del fútbol europeo MOTOR Sábado, 17 noviembre 2018, 00:51

Las instalaciones de Nissan Almenar en la Avenida Tres Cruces acogieron durante dos días al trofeo de la UEFA Champions League. El evento no pasó desapercibido para un buen número de aficionados al fútbol que se pasaron por las instalaciones de Nissan Almenar para, entre otras cosas, fotografiarse con 'la orejona'. Además, con su participación en la convocatoria, los aficionados optaban a una serie de premios como el sorteo de entradas para el próximo partido de Champions del Valencia C.F. contra el Manchester United. El equipo humano de Nissan Almenar no estuvo ajeno a la oportunidad que se planteaba y, con la presencia de las 'alma mater' de la compañía como son Don Enrique y Sergio Torregrosa, no perdieron ocasión de inmortalizar la visita de este codiciado trofeo. Gracias a Nissan Almenar, la copa de la Liga de Campeones pudo estar más cerca que nunca de los aficionados s más futboleros.