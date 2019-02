Un modelo de primera calidad La pantalla bien ubicada y conectable destaca en el salpicadero. El nuevo Tarraco impulsa a Seat a la parte alta del sector SUV con un coche de alta calidad general y con gran resultado para el día a díaSEAT TARRACO 2.0 TDI 150 CV 4X4 AUTO. A. A. Viernes, 22 febrero 2019, 23:54

Hasta ahora, los Seat eran mejores de lo que la mayoría de los clientes esperaban. «Qué bueno me ha salido este coche», «no gasta nada», «me encanta su diseño» o «no lo cambio porque va de maravilla» son coletillas habituales entre los propietarios. Esto tiene la ventaja de generar una mejor imagen y expectativa de la marca, por eso, cuando Seat ha diseñado su primer SUV de talla grande los objetivos han sido claros: diseñar y fabricar un coche excelente y, tras un mes con el nuevo Tarraco, podemos decir que lo han conseguido.

No es un sector para andarse con medias tintas porque, aunque el dinero importa, no es lo mismo una diferencia de tres mil euros en el sector del Ibiza que en el de este coche, donde la compra media supera los treinta mil euros, así que Seat ha tomado toda la tecnología posible de la matriz Volkswagen para hacer un coche de alta calidad con el que adentrarse en un nuevo segmento. El Tarraco tiene todo lo que debe tener un SUV de esta clase: amplitud, espacio, buenos motores y buena planta, pero con sencillez de uso en el día a día.

Variedad mecánica

Hemos probado el motor gasolina 1.5 turbo de 150 CV con tracción delantera cambio manual y acabado Style. El coche nos gustó, pero a pesar de la fiebre actual por la gasolina, no es la mejor mecánica para este modelo. Si tenemos en cuenta que gasolina y diesel tienen la misma etiqueta C de la DGT, y que al diesel le quedan más de veinte años de recorrido comercial, como mínimo, es mejor decantarse por el TDI, ya que su mejor par motor hace que tenga mejores prestaciones y menores consumos. De hecho, un TDI de 150 CV, cambio manual y tracción delantera nos parece la mejor opción de la gama, aunque si queremos un motor gasolina, el Tarraco ofrecer tanto el de 150 CV como el 190 CV 4x4 automático.

La otra versión probada es, precisamente, el TDI 4x4 automático de 190 CV, una combinación que nos encanta, pero que recomendamos si viajamos a la nieve o hacemos excursiones fuera de carretera, donde la tracción total tiene sentido. El consumo del Tarraco 4x4 no es alto, con promedios entre 7 y 9 litros

El interior nos parece sencillo, y Seat podría haber arriesgado más en el diseño, pero la pantalla del equipo multimedia es de las mejores del mercado, por no decir que es la mejor, y eso que probamos muchas. Responde bien, es rápida, muy intuitiva y está bien ubicada. Eso sí, el navegador de fábrica no está actualizado y no va muy fino, por lo que es mejor usar el del móvil que, en cambio, no permite que sus imágenes se vean en el cuadro digital, un detalle mejorable.

Desde 27.500 euros

Amplio, bien equipado, con un diseño atractivo y buenos motores, los precios pueden decantar la balanza de su lado, la marca empieza a venderlo este mes de febrero, así que cuenta con ofertas de lanzamiento que mejoran unas tarifas que, primero, se inician por debajo de los treinta mil euros y, segundo, pueden ser las más económicas dentro de los modelos del grupo alemán.

Si necesitamos siete plazas, nos gusta viajar con espacio, queremos un gran maletero o apostamos por el confort sin necesidad de gastar una mayor cantidad en un modelo premium, el nuevo Tarraco debe estar entre la lista favoritos de su categoría.