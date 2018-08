Mercedes C63 AMG, listo tras el verano Los cuatro tipos de carrocerías del modelo alemán. MOTOR Sábado, 11 agosto 2018, 00:38

El modelo más deportivo del Clase C de Mercedes llegará al mercado tras el verano, y lo hará en cuatro carrocerías diferentes: berlina, familiar, coupé y descapotable. El diseño y las especificaciones técnicas son más deportivas, algo que se nota en el motor, ya que este vehículo equipa un AMG V8 biturbo de cuatro litros que entrega 476 o 510 caballos de potencia. Todas las variantes cuentan con hasta un total de seis programas de conducción diferentes en los que varían entre otros aspectos la respuesta del motor, del cambio o de la dirección. En cuanto al cambio de marchas, todos están relacionados con una transmisión automática de nueve velocidades. Pasar de cero a cien ronda los cuatro segundos dependiendo del modelo, así como la velocidad máxima, limitada a 290 km/h en el C 63 S berlina y coupé. Aún no se saben los precios.