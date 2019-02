Mejoras de clase superior El modelo es de cinco puertas con la apertura de las traseras 'camuflada' . El Nissan Micra estrena un motor gasolina de más potencia y menos consumo, y ofrece ahora cambio automático y acabados deportivosNISSAN MICRA 2019 MARIO ESCAT CASCAIS (PORTUGAL) Sábado, 9 febrero 2019, 00:07

El Nissan Micra se presentó en su quinta generación en 2017, momento en el que creció hasta los cuatro metros para integrarse en la competencia directa con los rivales de su clase. Tras plantar batalla en diseño, espacio y tecnología, la gama se impulsa en 2019 con un nuevo motor gasolina de mayor potencia, menor consumo y con opciones tan apreciadas por los clientes Nissan como el cambio automático.

El nuevo motor gasolina 1.0 de 101 CV y está vinculado a una caja manual de cinco marchas o una nueva de variador continuo. Se trata de un bloque de tres cilindros que ofrece mejoras importantes de eficiencia y rendimiento. Genera más potencia, más par, menos emisiones y menor consumo. También aparece otro nuevo propulsor -el más potente-. Un 1.0 de 117 caballos, exclusivamente asociado al cambio manual de seis velocidades. Alcanza una velocidad máxima de 195 km/h y acelera de 0 a 100 en 9,9 segundos. Coincidiendo con esta presentación, Nissan anunciaba la puesta a la venta de la versión N-Sport. Este nuevo Nissan Micra ofrece un rendimiento más dinámico en carretera gracias a que tiene menor altura, a su suspensión revisada y a una dirección más precisa. Se distingue exteriormente por sus acabados de carbono en las llantas de aleación y las carcasas de los retrovisores, así como también gracias a las pinturas en negro en las molduras laterales y paragolpes. En el interior aparece con tejido interior en piel en la tapicería del salpicadero, salidas de climatización en blanco, reposabrazos en el asiento delantero, tapicería de asientos en color negro y alfombrillas de diseño deportivo. Esta nueva versión N-Sport está disponible en España, de momento, con el motor de 117 CV y la caja manual de 6 velocidades. Se sigue conservando en la gama la motorización más básica de gasolina 1.0 de 71 CV y el diésel 1.5 de 90 CV.

CONCLUSIÓN

Más conectividad

Nuevo sistema de conectividad y motores de gasolina 1.0 con potencias de 101 y 117 CV

Otra gran novedad para el Micra es la incorporación del nuevo sistema Nissan Connect. Las ventajas para los usuarios son una integración total e intuitiva de sus teléfonos móviles con el coche y la posibilidad de descargar actualizaciones de mapas y software de manera inalámbrica. Apple CarPlay y Android Auto también se incluyen de serie excepto el nivel básico Visia. El nuevo sistema NissanConnect también incluye la función TomTom Premium Traffic, que ofrece información de tráfico en tiempo real muy precisa para optimizar los tiempos de viaje.

Se accede al nuevo sistema Nissan Connect a través de una pantalla de siete pulgadas integrada en el centro del salpicadero. El sistema incluye una nueva función de navegación que simplifica la búsqueda de destinos o reconocimiento de voz. Se pueden realizar llamadas telefónicas, leer mensajes y controlar la música mediante comandos de voz. Además, ahora todos los mapas son 3D de serie para una mejor claridad, junto con capacidad táctil para acercar y alejar los mapas.

En cuanto al equipamiento, desde el nivel más básico, son de serie, entre otros, el sistema de detección de fatiga del conductor, la ayuda para el arranque en pendientes o el 'Nissan Chassis Control'. A todo ello, y según los acabados, se agrega elementos como el climatizador, el acceso y arranque manos libres, el sistema Nissan Connect ya mencionado, las alertas por cambio involuntario de carril y por tráfico cruzado en la zona trasera y el detector de vehículos en el ángulo muerto de los retrovisores. Finalmente, el nuevo Micra ofrece un paquete de 'Seguridad Plus' con reconocimiento de señales, cambio automático de luces y frenado de emergencia con reconocimiento de peatones. Los precios de venta para esta nueva gama, ya disponible en las concesiones de la marca, parten de los 15.350 euros.

Urbano y con actitud

En nuestro primer recorrido, optamos por la versión N-Sport Tekna con motor de 117 CV y la caja de 6 marchas. El aspecto del interior es de buen nivel de acabado, desentonando solo el revestimiento plástico duro de las puertas. La posición de conducción es buena, y quedan todos los indicadores muy a la vista, destacando la pequeña pantalla detrás del volante de cinco pulgadas que facilita información del ordenador de viaje, señales, navegación, presión de los neumáticos... Nos sorprende agradablemente el sonido de este tricilíndrico, que no genera el desagradable 'claqueteo' de muchos de sus competidores. Además, sube de vueltas con alegría, sin duda gracias a su inyección directa y al buen trabajo de puesta a punto del turbo y la electrónica. En cuanto a su comportamiento por las carreteras de firme un tanto irregular y con lluvia por la Sierra de Sintra, merece un notable: el Micra N-Sport se maneja con facilidad, sin asomo de balanceos, ayudado por una suspensión más firme que sus hermanos de gama y una frenada a toda prueba. Aparece una nueva consola central que se agradece, no solo como por portaobjetos, sino como apoyo al brazo derecho, ya que los asientos no recogen especialmente bien el cuerpo.

Tras este primer contacto, con el 117 caballos, decidimos probar el 101 CV con el nuevo cambio automático de variador continuo, ya que este sistema en algunos de sus competidores suele ser un hándicap en lo que a rumorosidad y consumo se refiere. Lo cierto es que Nissan ha trabajado a fondo este aspecto, con un escalonamiento correcto que impide que el motor se pase de revoluciones y un buen aislamiento general. Actúa de forma progresiva y suave, y ofrece un excelente confort. Lógicamente con unos tarados de suspensión más blandos, el comportamiento es algo menos vivo y deportivo que el del N-Sport y las aceleraciones más moderadas, pero la impresión general es buena. Sin duda esta versión va dirigida a un uso más urbano. Lamentablemente, no pudimos probar la versión con la caja manual de cinco relaciones, que se espera sea la más vendida, aunque pronto tendremos este modelo entre nuestras manos.

Debemos afirmar que estas novedades en la gama

Micra le han sentado estupendamente al modelo, y aunque el precio de venta final es algo superior que algunos de sus rivales más directos, se compensa por el producto final que ofrece la marca japonesa.