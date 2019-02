Homenaje a Gascón en Cullera Escultura de Salvador Gascón inaugurada en el evento. La ciudad donde se crio el fallecido presidente de la Federación, mecenas y apasionado de las motos se rinde a su trayectoriaHOMENAJE A SALVADOR GASCÓN NACHO MARTIN-LOECHES Sábado, 9 febrero 2019, 00:06

Si hablamos de carreras de motos, los más jóvenes puede que no se lo imaginen, pero por las calles de Cullera corrieron pilotos de la talla de Ángel Nieto, Giacomo Agostini, Ricardo Tormo o Jorge Martínez 'Aspar', entre otros muchos grandes nombres. La ciudad fue uno de los puntos pioneros en poner sobre el mapa de las dos ruedas a la Comunitat Valenciana. Pero hay una figura que ha sido clave a lo largo de la historia de las motos para la ciudad y la Comunitat, y ese fue Salvador Gascón. Fallecido a finales de 2018, no ha tenido mejor homenaje que la cita organizada en este 2019 por el Moto Club Cullera. Más de 2.000 personas se reunieron para disfrutar de las carreras por las calles del corazón de la villa en honor de uno de los padres del motociclismo valenciano: Gascón fue presidente del Moto Club Cullera en los años 70 y 80, una década de oro para la localidad si nos referimos a la organización de carreras urbanas. Desde 1982 hasta 2009 fue presidente de la Federación Valenciana de Motociclismo, y apadrinó a muchos pilotos, entre ellos al mítico campeón Ricardo Tormo. Pero no solo se quedó ahí, ya que la figura de Salvador fue clave para la construcción en Cheste del circuito que más tarde llevaría el nombre del piloto al que apadrinó y que a día de hoy es una referencia mundial. También fue una figura en la gastronomía, y es que Salvador Gascón triunfó con sus arroces en 'Casa Salvador', el famoso restaurante de l´Estany de Cullera.

Una figura eterna

El acto central de la mañana del domingo 3 de febrero fue la inauguración de una escultura con el rostro de Salvador, que ya luce en la localidad en la zona cercana a la Playa del Racó. En el acto de homenaje, los familiares de Gascón estuvieron acompañados por autoridades valencianas; pilotos mundialistas como Jorge Navarro, Arón Canet y Vicente Pérez, y diferentes personalidades históricas y actuales del mundo del motociclismo.

Más de dos mil asistentes disfrutaron de las carreras urbanas y del ambiente moteroAdemás de su fama en el mundo de la moto, Gascón fue un chef de prestigio internacional

Las carreras urbanas, entre balas de paja y con motos con el sonido, el humo y el olor inconfundible de los motores de dos tiempos, se dieron cita en la jornada. Los pilotos descargaban sus propias motos de sus pequeñas caravanas o camionetas, donde tenían también las herramientas necesarias para ser sus propios mecánicos. Lo que se vivió en Cullera fue una demostración de amor y pasión por las dos ruedas. En total pudimos ver carreras de cuatro modalidades diferentes en pista: supermotard, 80 GP, 80 Pro Series y 250 cc clásicas. respectivamente, los vencedores de cada categoría fueron Israel Escalera, Fran de la Dueña, Adrián Esparza y Rafael Royo. Gascón ya fue querido y aplaudido en vida, pero ahora puede disfrutar de sus motos con Ricardo Tormo o Ángel Nieto, sabiendo que su recuerdo y ejemplo siguen muy vivos.