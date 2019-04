Un SUV híbrido y dinámico Diseño de estilo SUV 'coupé' en la trasera, el híbrido enchufable alcanza los 50 km. de autonomía eléctrica. El nuevo Ford Kuga llegará a final de año con un diseño más lujoso y urbano, además de equipar motores híbridos, gasolina, diésel y enchufables FORD KUGA 2020 ALEX ADALID ÁMSTERDAM (HOLANDA) Sábado, 6 abril 2019, 00:25

Grandes noticias para la fábrica de Almussafes, el nuevo Ford Kuga que, como el actual, se fabricará en exclusiva en la planta valenciana, apuesta por los motores híbridos con etiqueta ecológica, lo que garantiza su éxito en el mercado al sumar las dos tendencias más de moda en Europa: SUV y ecología. El récord de ventas de 2018, con más de 158.000 unidades, podría quedar fácilmente superado por una generación adaptada a los cambios en un mercado que no para de crecer. La llegada del nuevo Kuga, con más de 150.000 unidades al año previstas, se suma a las actuales generaciones del Connect, Mondeo, S-Max y Galaxy, que seguirán en producción hasta el año 2021 a la espera de decidir qué modelos les sustituyen en la planta de montaje, la más moderna de Ford en el continente europeo tras la inversión realizada para fabricar el Mondeo.

Con ello, Almussafes tiene un buen presente y un futuro a corto plazo asegurado, pero interesa también conocer qué pasará en los años sucesivos, y para ello la planta se muestra tecnológicamente preparada, ya que será la primera de Ford en Europa en producir modelos híbridos enchufables, una cualidad que se suma a la actual, en la que ya es, con el Mondeo, la única planta de Ford que fabrica coches con mecánica híbrida. Por tanto, buenas noticias para trabajadores y proveedores, que ven como las tijeras del ajuste que Ford planea para Europa no afectan por el momento a la producción 'made in Valencia'.

Amplia gama híbrida

El Kuga será el primer híbrido enchufable fabricado en España y se pone a la venta en noviembre Con lo último en motores híbridos y seguridad, el Kuga tendrá un precio de unos 25.000 euros

Estos datos, importantes para Valencia, pero no tan significativos para los que van a comprar un coche. Para este tipo de cliente -ahora mismo, la mayoría del mercado- hay mejores noticias. La más importante se refiere a la mecánica, sobre todo por las incertidumbres que hacen que muchos conductores no cambien su coche por no saber qué motor elegir. Con el Kuga se disipará esa duda: gasolina, diésel, eco-gasolina, eco-diésel, híbrido e híbrido enchufable están en la oferta, y llegarán entre finales de este año y la primera mitad de 2020.

Habrá cuatro tipo de versiones híbridas, tres de ellas con etiqueta 'eco' y otra con etiqueta 'cero' de la DGT. Las primeras son de hibridación ligera o 'mild-hybrid', con pequeños motores eléctricos que ayudan en los momentos de arrancada y recuperan energía cuando levantamos el pedal del acelerador o pisamos el freno. Este pequeño apoyo consigue un ahorro de entre el tres y el ocho por ciento en consumo y emisiones. Ford introduce dos innovaciones: por una parte el sistema 'powerboost' que utiliza toda la potencia disponible para las aceleraciones; por otra, el motor de gasolina, de tres cilindros, cambia el turbo por uno de mayor tamaño porque, gracias a la fuerza del motor eléctrico, no necesita actuar a bajas revoluciones, lo que permite mayor potencia, con 155 CV. El resultado es un coche es más potente, más divertido, más dinámico, que consume menos y tiene etiqueta 'eco'. Este motor gasolina 'mild-hybrid' se incorpora al Kuga, al Fiesta y al Focus,

Híbrido, diésel y 'eco'

La segunda novedad es que esta misma tecnología, 'mild hybrid', se aplica también a los motores diésel, algo que sólo existía en modelos de gama premium. Aquí Ford utiliza la ayuda de los motores eléctricos en las versiones Diésel EcoBlue Hybrid que, con 150 CV, tendrán menor consumo y lucirán la preciada etiqueta ecológica. Este motor llegará al Kuga y a los comerciales de Ford, tanto el Transit Custom como al Transit de dos toneladas, pioneros en su clase en esta tecnología.

Otra buena noticia es que Ford mantiene los motores gasolina y diésel convencionales, muy interesantes para los que quieren rendimiento a buen precio.

Pasamos al híbrido autor recargable, con una tecnología similar a la que ya tiene Toyota en todos sus coches y que Ford estrenó en el Mondeo. La misma mecánica, con un motor gasolina de 2.5 litros y un motor eléctrico de buena potencia -entre ambos alcanzan los 185 CV- se aplica al Kuga, que consigue así consumos de diésel con rendimiento de gasolina y tracción delantera o total.

La joya de la corona

La versión más innovadora es el híbrido enchufable. De nuevo utiliza el motor gasolina 2.5 de 155 CV unido a otro eléctrico con una batería de 14 kilowatios y que permite al Kuga recorrer hasta 50 kilómetros sin utilizar combustible. La batería se recarga en cuatro horas y la combinación es perfecta para los que tienen un día a día urbano o con un kilometraje qué se acerque a unos 40 kilómetros de uso real. Con etiqueta 'cero' de la DGT; el Kuga no tendrá ningún tipo de restricciones en las megaciudades como Madrid o Barcelona.

Pasamos al diseño, donde Ford abandona el estilo tipo 4x4 'americano' que luce el actual Kuga y vuelve a un concepto similar al de un crossover, con más detalles de turismo que de todo terreno. Las apariencias engañan, porque el Kuga es más largo y más ancho, de modo que crece en capacidad interior, pero como es más bajo y capó y portón están más tendidos, el tamaño del coche parece menor, siguiendo una tendencia que se impondrá entre los SUV.

Hay cuatro acabados exteriores, de los que Ford nos ha mostrado los tres más altos de gama, que suponen más del setenta por ciento de las ventas. El ST-Line luce francamente atractivo, con las protecciones en color carrocería, menor altura al suelo, grandes llantas y detalles 'sport'. En cuanto al lujoso Vignale, colores, llantas e interiores se visten de gala para una versión premium. El Titanium ofrecerá buena relación entre equipamiento y precio y el Trend será el más básico.

El Kuga añade todas las tecnologías de seguridad y confort ya vistas en el Focus: cambio automático de ocho marchas sin palanca, head-up display, pantalla central táctil de diez pulgadas, conducción autónoma en atascos, lectura de señales, mantenimiento de carril, radar anti-colisión, etc.

El modelo de Ford entrará enproducción de Almussafes después de la llamada 'parada de agosto', cuando se producirán los 100 coches de pre-serie de validación final. En octubre debería empezar la producción en serie en una primera fase, para un lanzamiento comercial entorno al mes de noviembre, cuando el coche llegará a los concesionarios y alcanzar la velocidad de fabricación -'mass production 2' en la jerga de la empresa- el 7 de enero de 2020. Entretanto, el Kuga actual es una excelente opción para los que buscan un SUV de calidad, muy equipado y a buen precio, aunque muy diferente al modelo 2020.