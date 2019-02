El SUV más familiar de Seat La unión de los faros traseros dota al vehículo de una imagen moderna. El nuevo Tarraco apuesta por el diseño crossover y la capacidad para siete personas para disfrutar de los viajes a lo grandeSEAT TARRACO 1.5 TSI 150 CV STYLE ALEX ADALID Sábado, 16 febrero 2019, 00:50

Las familias de ahora no son como las de antes. Ahora no solo tenemos menos hijos, sino que además llegan más tarde, lo que hace que los grandes monovolúmenes no sean tan necesarios como hace veinte o treinta años, cuando se inventó y triunfó ese formato de automóvil. Las familias con varios hijos ya los tienen cuando están económicamente más acomodadas, por eso los coches 'familiares' de hasta siete plazas son ahora más caros, con una gran oferta en el segmento premium, y si antes la economía era el primer argumento en la compra de un modelo de siete plazas, ahora factores como el diseño o el segmento del coche también son importantes. En este nuevo escenario aparece el Tarraco, el SUV grande de Seat que tiene, como una de sus cualidades estrella, la posibilidad de montar en opción dos plazas extra en el maletero. A día de hoy, hay más SUV de siete plazas que monovolúmenes con esta capacidad, lo que da una idea del éxito que está cosechando este segmento.

Este 'hermano mayor' del SUV Ateca es más largo, alto y ancho, y cuenta con un mayor espacio interior. Esto permite que, en las versiones de cinco plazas, el portamaletas sea gigante, de más de 700 litros, y podemos equipar en el dos plazas plegables que permiten llevar a niños de más de 12 años -no hay anclaje para sillas Isofix- o a adultos de talla media.

Varias opciones

El Tarraco se ofrece con motores gasolina y diésel de la misma potencia: 150 y 190 CV, pero en el caso del gasolina la versión de 150 CV es un 1.5 litros -el resto son 2.0- y solo se puede elegir con cambio manual y tracción delantera-. El motor lo agradece ya que, aunque la potencia es la misma del 2.0 TDI de 150 caballos, no lo es el par motor, la fuerza que hace falta para mover desde parado los casi 1.700 kilos del Tarraco, así que, sin tracción total ni caja automática, el Tarraco pesa 150 kilogramos menos y, por tanto, es más dinámico.

Nos detenemos en el motor porque las versiones de gasolina se venden mucho, quizás de forma errónea, porque la etiqueta de emisiones es la misma para todos los Tarraco, la 'C', y el motor de gasolina tiene un consumo más alto. En concreto el 1.5 turbo funciona bien, es silencioso y suave. Pero para alcanzar buena velocidad es necesario trabajar el cambio y, una vez lanzados, mantiene bien la velocidad, pero con un consumo más alto que el diésel, de entre dos y tres litros más de media. Es un aspecto a tener en cuenta. Si queremos un SUV de gasolina, el Tarraco es de los más adecuados, porque a su ajustada cilindrada se une la desconexión de cilindros para una buena mezcla entre rendimiento y ajustados consumos, pero con el TDI se consigue un mejor equilibrio entre consumo y prestaciones.

Con personalidad

En cuanto al diseño, incluso en el color azul de nuestra unidad, la línea es llamativa, y en esta versión Style de acceso a la gama luce llantas de 17 pulgadas, pilotos led y detalles que nos hacen mirarlo con buenos ojos. Con la promoción de lanzamiento, el precio ronda los 27.000 euros y, por ese precio, el Tarraco es mucho coche. El interior nos recibe con lo último en tecnología. La pantalla central se complementa con un atractivo cuadro de mandos digital, lo que le da un toque vanguardista al interior. Las plazas traseras son amplísimas, tanto por anchura como por longitud y altura, y dos pasajeros viajarán en 'business', aunque el tercer pasajero central tendrá que 'pelearse' con el habitual túnel que tienen los modelos 4x4. Estas plazas tienen la banqueta corredera para ampliar el espacio de pasajeros o de carga, pero los asientos no son individuales. Las plazas extra del maletero tienen el tamaño habitual en este tipo de SUV de siete plazas. Son ajustadas y no deberían utilizarse durante largos viajes, pero para trayectos cortos pueden ser muy útiles.

En resumen, nos ha gustado la versión Style del Tarraco, convenientemente equipada, aunque es mejor elegir la versión 'plus' con detalles como la cámara trasera que ayudan en el día a día. No estamos tan seguros en cuanto al motor, que es excelente en sí mismo, pero diríamos que la opción del motor diésel de 150 CV, que sale casi al mismo precio, nos parece más adecuada para un coche de este tamaño y peso. Eso sí, si elegimos la versión gasolina, la suavidad de marcha y el confort están garantizados, y es que el Tarraco, a pesar de ser un recién llegado, se sitúa como una de las mejores opciones de su clase.