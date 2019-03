El eléctrico más esperado Silueta con maletero, cintura alta y tamaño compacto, pero con mucho espacio interior. El Tesla Model 3 ya está en España y es todo lo que habían prometido: diseño, autonomía y prestaciones, pero a un alto precioTESLA MODEL 3 DUAL POWER PERFORMANCE ALEX ADALID Sábado, 30 marzo 2019, 00:53

Este es uno de los coches más esperados de la industria del automóvil, el único que, sin campaña de publicidad, logró captar medio millón de pedidos a razón de mil euros por reserva, antes de que el coche llegara a los concesionarios. El motivo es que el Tesla Model 3 es eléctrico, bonito, tiene una amplia autonomía, puntos de recarga en las principales carreteras y, con respecto al Tesla más conocido hasta ahora, la berlina Model S, es más compacto, pero sobre todo, porque el precio inicial era de 35.000 dólares, así que hubo un aluvión de pedido.

Elcoche ya está aquí, pero cuesta 57.600 euros. Esto es porque Tesla ha empezado a vender primero las versiones más potentes y caras de la gama, lo que habrá hecho que algunos clientes cancelen su pedido, pero la mayoría ya lo están recibiendo.

CONCLUSIÓN

Autonomía récord

Con 480 CV, alcanza los cien por hora en 3,4 segundos, cifras de los mejores deportivos del mundo A la venta las versiones potentes desde 57.600 euros, pero llegará un Tesla 3 más económicoNo hay concesionario, el coche se compra 'online' y también podemos pedir una prueba por internet

Estas dos versiones son la 'dual power', con dos motores, uno por eje, que suman 350 CV, y la 'performance', con motores de 450 CV y un precio de 68.500 euros. Los dos tienen la misma batería de 75 kilowatios, pero la autonomía cambia por su diferente gestión, con 560 para el menos potente y 530 kilómetros de carga para el más veloz, rangos récord en el mercado mundial.

Hoy probamos el más potente en el que, además del motor, cambian las llantas, laos frenos y pequeños detalles más, pocos para una de las berlinas más rápidas del mundo, ya que acelera hasta cien por hora en 3,4 segundos y supera los 250 por hora.

Pero el Model 3 no sólo destaca en prestaciones. El diseño gusta, las proporciones son buenas y el tamaño, compactos, con treinta centímetros menos de largo y 15 menos de ancho que el Model S, lo que permite callejear sin las pegas de su hermano. Aunque por su diseño parece un coche con portón trasero, el Model 3 tiene una tapa de maletero, con las bisagras en la parte alta que hacen que la apertura sea mejor que en otros coches de este tipo. Cuenta con un maletero con doble fondo y gran capacidad que se suma a otro bajo el capó delantero, donde ya no hay motor alguno.

Para entrar al Model 3 basta con acercarnos al coche y este detectará nuestro teléfono móvil y abrirá los seguros, de modo que al empuñar la bonita cerradura ya se puede abrir la puerta. Dentro, no hace falta pulsar botón alguno para iniciar la marcha, ya que está listo desde que nos sentamos. Tampoco hay muchos botones que apretar, casi todo en el Tesla se controla desde una gran tablet en medio del cuadro, así que, aunque podemos entrar y circular como en cualquier coche, vale la pena perder un largo rato viendo todo lo que tiene la pantalla, que es mucho.

Excelente en tecnología

Por ejemplo, cuenta con conexión premium a 'spotify', lo que nos ahorrará tener que llevar 'pen-drives' con música o escuchar emisoras de radio; los mapas del navegador son de Google, por lo que contienen todos los negocios reseñados y su comprensión es sencilla; desde la pantalla también se manejan todos los reglajes del coche, como los de los retrovisores, que se mueven con un pulsador en el volante, o el climatizador, que varía su potencia y flujo de aire desde la pantalla en lugar de las habituales rejillas. Lo mejor es que se ve bien la velocidad -aunque no tanto como una pantalla tras el volante- y también se ve lo bien que los radares y cámaras de Tesla reconocen lo que pasa a nuestro alrededor. Este punto es clave, porque el sistema de conducción autónoma de Tesla está listo para funcionar, y permite no sólo que el coche circule por sí mismo en carretera, sino que cambie de carril con solo accionar al intermitente.

Líder en prestaciones

Arrancamos y, de inmediato, ya que no hay que esperar a que la mecánica coja temperatura, pisamos el acelerador a fondo. La potencia nos pega a los asientos sin que los neumáticos chirríen, y este es uno de los punto fuertes, la 'potencia fácil' de cualquier coche eléctrico llega aquí a unos niveles propios de deportivos. Lo bueno es que el 'pisotón' funciona siempre, y el coche acelera sin avasallar por su ruido, solo con su estela al pasar. Los asientos son muy buenos, y el confort, extraordinario. Como no hay ruido y nada vibra, la sensación de estar en un 'lounge' es una maravilla. Las piezas de madera natural ayudan al buen ambiente, y aunque el volante es 'feete', el interior es un sitio en el que apetece estar, y es muy luminoso con el techo de cristal de serie, que esperemos no caliente mucho el interior en verano.

Otra ventaja es que las plazas traseras son amplias. Al no tener depósito de gasolina, el coche tiene más espacio y resulta cómodo para dos pasajeros, y apto para tres.

Un detalle importante para un coche eléctrico es la enorme autonomía. En ninguno habíamos visto más de 400 kilómetros de reserva, lo que permite movernos de forma holgada toda la semana. Si hacemos viajes largos, el coche nos dirá en qué 'supercargador' parar y cuanto tiempo hacerlo para llegar al destino sin problemas, e incluso antes de salir sabremos el coste de la energía. En nuestro caso: llenar el 'depósito' en el Supercharger de Murcia saldría por algo menos de ocho euros... para 500 kilómetros.

Nuestra prueba no es muy larga, y tras una hora arriba y abajo, llega el momento de dejar el Model 3 a los clientes que han hecho su reserva y que tienen muchas ganas de probarlo. En este primer contacto encontramos todo lo que Tesla ofrece con muy pocas pegas. Una de ellas es que para tener una buena autonomía el Model 3 pide ir con calma, y en carretera lo mejor será poner el control de velocidad y olvidarnos del resto. Lo malo es que, si le damos 'vidilla', la batería reduce su autonomía y tendremos que parar más veces para recargar. Lo bueno es que, a ritmo normal, un trayecto Valencia-Madrid sale por menos de seis euros, y no sólo ahorramos dinero, las emisiones son nulas y podemos entrar a áreas restringidas al tráfico por contaminación. También es bueno que, si lo compramos por sus prestaciones, consume mucho menor que un deportivo.

En este buen panorama, la única pega es el precio, y no es que sea caro, porque un coche de 450 CV por menos de setenta mil euros es un 'chollo', sino porque no es tan barato como se nos había prometido. El precio se reducirá con la versión de tracción trasera y menor batería, que costará unos 45.000 euros con IVA y aranceles.

Si una cosa buena de Tesla es que tiene cargadores por toda España, tanto en carreteras como en hoteles y centros comerciales, una cosa 'menos buena' es que no tiene concesionarios en los que conocer el coche. La compra se hace por internet y podemos probar el coche contactando por la web. Otro punto positivo es que como el coche no tiene casi mantenimiento, hay un ahorro que sumar al de consumo y emisiones...

Increíbles prestaciones, excelente diseño, cero emisiones, amplio espacio, puntos de recarga en toda España y una nueva solución para controles e interiores hacen del Model 3 un coche capaz de cambiar las reglas del mercado. Su precio, desde unos 60.000 euros, es la única pega, y eso que no es caro para lo que ofrece y el coste de uso.