Eficiencia inteligente El acabado Kaiteki aporta llantas, cristales oscuros, acabados cromados, portón eléctricos, alerón, etcétera. El Mitsubishi Outlander híbrido enchufable reúne las ventajas de un eléctrico, un híbrido y un SUV en un modelo de bajo consumo y gran polivalenciaMITSUBISHI OUTLANDER 2.5 PHEV KAITEKI A. ADALID Sábado, 2 marzo 2019, 00:25

El Mitsubishi Outlander es, año tras año, el modelo híbrido enchufable más vendido de Europa, pero eso no hace que la marca se duerma en los laureles, al contrario, las renovaciones son constantes, lo que aumenta su atractivo, mecánica o, como en este caso, ambas cosas.

El motivo de su triunfo no está solo en sus cualidades, sino en que el modelo no tiene competencia dentro del sector híbrido enchufable. La transición hacia los coches ecológicos ha cogido con el pie cambiado a muchas marcas, al no valorar el lanzamiento de un tipo de coche que permite un funcionamiento eléctrico durante unos 50 kilómetros, más o menos nuestro uso diario, y con un motor de gasolina para el resto de trayectos. Además, Mitsubishi acierta con el formato tipo SUV familiar y tiene un precio competitivo de algo más de 35.000 euros.

CONCLUSIÓN

Nueva mecánica

La mecánica se ha renovado con más capacidad de batería, más potencia y un consumo reducido Apuesta por acabados premium, pero con precios competitivos desde 36.100 euros

Pasemos a las novedades de esta edición 2019, que son muchas. La batería crece en capacidad hasta los 13 kilowatios, y también en autonomía, que ahora homologa 54 kilómetros pero que, con el protocolo anterior, rondaría los sesenta y cinco. También se ha cambiado el motor de gasolina, que ahora tiene más cilindrada y potencia, antes era un dos litros de 120 CV y ahora es un 2.4 litros de 131 CV. El Outlander conserva dos motores eléctricos, uno para el eje trasero de 95 CV y otro para el delantero de 82 CV, así que la suma total cuando rinden de forma conjunta es de 230 CV, 21 más que antes. Los motores eléctricos impulsan al coche hasta los 135 por hora, cuando entra en acción el motor de gasolina. El sistema es complejo, pero en funciona de maravilla, y con la típica fiabilidad japonesa.

El resto de los cambios son estéticos, pero también relevantes, con nuevos faros full-led, retoques en paragolpes , llantas y molduras y, en el interior, nuevos asientos, tapizados y reordenación de algunos mandos que logran un conjunto más 'premium'.

Antes de subirnos ya percibimos un ambiente más lujoso. En esta versión Kaiteki, que cuesta algo más de cuarenta mil euros, la pintura, llantas y presencia son lujosas y lo es también en el interior el tapizado a rombos o el cuero que recubre todas las piezas habituales. En el cuadro de mandos notamos los nuevos modos de conducción, accesibles mediante un cómodo mando que permite activar los programas eco o sport.

Tras el volante hay unas levas que permiten regular la retención del coche, de manera que recargue más o menos según nuestra orden, permitiendo alargar la duración de la batería. Hay algunos cambios más en el sistema de recarga, que ahora admite dos tipos de enchufe, aunque nosotros siempre hemos utilizado el tipo 'schuko' convencional -como los domésticos de casa- que recarga la batería en unas seis horas, aunque depende de la potencia contratada. El tipo japonés 'Chademo' permite recargas rápidas en media hora.

Suavidad y confort

Nos ponemos en marcha y el Outlander es todo suavidad. Empuja con fuerza, pero no con la fuerza de otros eléctricos, sino de forma progresiva para no desperdiciar la batería. Siendo cuidadosos, podemos hacer nuestro día a día en modo eléctrico, ya que llegaremos hasta los cuarenta kilómetros de autonomía sin pegas. Este tipo de coche tiene una ventaja extra: sale muy bien en semáforos, stops o rotondas, y más ahora que sus rivales tienen que activar el arranque por medio del 'start&stop' de un motor gasolina o diesel y poner en marcha el coche. El Mitsubishi sale en cuanto pisamos el acelerador, lo que aumenta su agrado de uso en conducción urbana y la seguridad.

En conducción en ciudad ayudan a aparcar las cámaras y sensores, que permiten encajar el Outlander en cualquier sitio. No es un coche grande pero tampoco pequeño. Eso sí, el interior está bien aprovechado, con cinco grandes plazas y un buen maletero que, en esta versión, dispone de portón eléctricos, aunque actúa de forma un poco lenta.

Lo bueno en Outlander es que podemos conducir como un 'friki' del consumo, aprovechando reducciones, inercias y bajadas para alargar la autonomía, pero si no somos muy proclives y conducimos como en cualquier otro coche, también tendremos un gran resultado en autonomía, muy poco ruido y bajo consumo.

Más lujoso y equipado

En cuanto al interior, el nuevo cuadro de mandos se lee perfectamente, como el sistema 'Apple Car Play' del equipo multimedia. Le falta algo de sencillez si no usamos el teléfono inteligente, ya que los menús son más complejos, pero nos permiten, por ejemplo, enchufar el coche en casa y que el Outlander empiece a cargar a una hora programada, como cuando hay tarifa nocturna de precio más bajo. Para desactivar el sistema no hace falta complicarnos, con darle al botón del mando a distancia el Outlander cargará de inmediato.

En carretera el consumo sube, como es lógico, y podemos ver entre ocho y diez litros conduciendo ligeros y entre 6,5 y 7,5 en conducción normal. Si vamos totalmente cargados se nota el mayor peso en la trasera, que se aprecia más que en otros coches en los badenes de las autovías. La trayectoria no cambia, pero sí se nota como el peso de la mecánica no está delante, sino repartida en el piso y en la zaga. En zonas de curvas es mejor no ir muy rápido, pero el PHEV es estable y preciso, aunque su elevado peso hace que no se sienta a gusto.

Desde 36.100 euros

Hora de hablar de dinero. La versión Motion, ya bien equipada, cuesta algo más de 36.000 euros, y nos parece una excelente oferta, ya que su tarifa se beneficia al no pagar impuesto de matriculación. Si queremos el más equipado Kaiteki, cuesta algo más de 41.000 euros, y también nos parece una excelente tarifa. A ello se suma el potencial ahorro. Si vamos a cargar y utilizar los 50 kilómetros eléctricos a diario, recorrer estos kilómetros cuesta unos 50 céntimos de euro en modo eléctrico frente a los cinco euros con gasolina. La menor contaminación y emisiones nos permitirán vivir con algo más de satisfacción, y la etiqueta cero nos dará algunas ventajas como, en Valencia, el impuesto de circulación bonificado en un 75 por ciento. ¿Quién da más?

El Outlander PHEV ofrece cada vez más ventajas y menos 'peros'. Es un coche eléctrico, pero también de gasolina, un gran coche familiar y tiene la etiqueta cero por un precio razonable ¿alguien da más?