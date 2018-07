Diversión en familia El portón trasero es eléctrico y la luna también se puede abrir. El Serie 3 familiar más potente es el 340i Touring, con 326 CV, tracción total y el toque deportivo que otorga BMW a toda su gamaBMW 340I XDRIVE TOURING AUTO NACHO MARTIN-LOECHES Sábado, 21 julio 2018, 00:16

Tras seis generaciones del Serie 3, BMW nos trae en su versión más familiar un coche con un gran potencial. Probamos el 340i xDrive con elementos de acabado M incorporados, un vehículo que responde forma excepcional desde bajas revoluciones y que equipa unas cualidades a nivel tecnológico y funcional que nos han dejado grandes sensaciones al volante. La marca alemana nos ha permitido conducir un coche con el que poder divertirnos al volante, pero que también nos sirve para realizar las tareas del día a día por entornos urbanos.

Personalidad marcada

CONCLUSIÓN

El diseño de este BMW combina deportividad con la elegancia que caracterizan a la marca alemana. En el exterior, las finas líneas delanteras y traseras con unos modernos faros de tecnología led nos revelan la gran identidad BMW que tiene este vehículo familiar. También destacan las llantas, de 19 pulgadas en nuestro modelo -las de serie son de 18-, todo ello con los detalles 'M' de BMW que tanto gustan. También encontramos en la parte más alta el techo panorámico eléctrico, ideal para que nos de el aire y salir de paseo con buen clima.

BMW no ofrece un M3 familiar, así que este 340i es el 'Touring' más potente de la gama, con 326 CV

En el interior de la versión que estamos probando, configuramos la posición de nuestros asientos delanteros de forma eléctrica. El cuadro de mandos es digital y lo vemos de colores diferentes dependiendo del modo de conducción que conectemos. Además, controlamos con una pantalla táctil central las diferentes opciones de conectividad y, un poco más abajo, tenemos los controles de climatización analógicos. El freno de mano es de palanca, no electrónico, otro aspecto que también valoramos positivamente en un coche con tintes deportivos.

Este Serie 3, como buen familiar, tiene un maletero de una capacidad notable, con 495 litros que nos permiten cargar el coche para un viaje sin problemas, sobre todo si abatimos los asientos, ya que la capacidad se ve aumentada hasta los 1.500 litros. El portón trasero es eléctrico y, además, tenemos la opción de abrir la parte trasera del cristal para introducir objetos en la parte superior de nuestro maletero.

Potencia asegurada

Una de las principales características del motor del BMW 340i xDrive es su rápida respuesta y entrega de potencia desde muy bajas revoluciones. Se trata de un tres litros de 326 caballos de seis cilindros en línea. Su respuesta al acelerador siempre es muy constante y lineal, y podemos circular en tres modos de conducción diferentes, todos ellos con tracción a las cuatro ruedas: 'Eco', 'Confort' y 'Sport Plus'. Cuando circulamos en el modo ecológico, apreciamos un ahorro sustancial de combustible, y en el propio cuadro de mandos el vehículo nos indica cuantos kilómetros de más podemos recorrer. Si nos pasamos al modo 'Sport Plus', es en el cual el coche se comporta de una forma más agresiva y en el que podemos sacarle el máximo partido a los 326 caballos.

Este vehículo equipa una caja de cambios automática de ocho velocidades, con unos cambios suaves en los modos de conducción dirigidos a la comodidad y más agresivos en el más deportivo. Desde que arrancamos el vehículo el sonido deportivo es música para nuestros oídos y acelera de cero a cien kilómetros por hora en cinco segundos. Teniendo en cuenta todas las prestaciones comentadas, su consumo no nos parece elevado, ya que homologa un gasto de 9,6 litros por cada cien kilómetros en zonas urbanas, de 5,8 fuera de las ciudades y un consumo medio de 7,2 litros. En nuestro caso, con una conducción normal, no llegó en ningún momento a los 10 litros, aunque, cuando aprovechamos todas las prestaciones, es muy sencillo sobrepasar esta cifra e incluso alcanzar los 15 o 16.

Muy tecnológico

Por carretera podemos poner el control de velocidad por radar, junto con el sistema de aviso de salida de carril. Esta tecnología es muy efectiva, y es que BMW ha conseguido crear un aviso que imita con la vibración del volante la sensación que tenemos cuando pisamos las bandas sonoras situadas en las líneas exteriores de las carreteras. También nos avisa cuando otro vehículo se aproxima, y con sensores y cámaras, aparcar es una tarea muy sencilla. El navegador es una maravilla, funciona correctamente y es intuitivo, tanto si introducimos una dirección de forma escrita o a través del control por voz.

Hora de actuar

Aprovechamos una parada en Madrid para volver a Valencia con el BMW, y su comportamiento por carretera fue excelente. Salimos sin problemas de la M-30 gracias a las indicaciones del navegador y nuestro trayecto por la A-3 fue muy cómodo. Al llegar a la ciudad, conectamos el modo 'Eco', con el que apreciamos un ahorro notable de combustible, pero aún nos faltaba probar el modo Sport Plus. Pudimos sacarle todo el partido al motor, que no es poco. La sensación de velocidad al acelerar el coche es muy buena y en zonas de curvas consigue dejarnos una sonrisa en el paso por curva, y sobre todo a la salida de ellas a pesar de no ser un tracción trasera. El cambio automático funciona suave en los modos menos deportivos y el tacto de las levas también, aunque en el 'Sport Plus' esta suavidad cambia por agresividad. Si vamos por carreteras más montañosas, también debemos destacar las suspensiones, que absorben muy bien todas las irregularidades del terreno.

El 340i con tracción total -única disponible en esta versión- y cambio automático cuesta 60.000 euros, a los que hay que añadir unos diez mil en opciones en nuestra unidad. El Serie 3 familiar -Touring- está disponible desde algo más de 30.000 euros.

El Serie 3 en su versión familiar es un coche que nos ha dejado grandes sensaciones al volante y, con él, podemos realizar tanto actividades cotidianas, largos viajes o meterlo en un circuito, donde también es competitivo. La personalidad y esencia BMW está bien representada con este vehículo.