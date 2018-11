Mucho más que un crossover A pesar de una longitud compacta de 4,4 metros, el maletero es de más de 800 litros. Las ventajas del Berlingo se extienden a una capacidad de carga insólita en un modelo para un uso familiar REDACCIÓN MOTOR Sábado, 17 noviembre 2018, 00:50

Citroën ha dotado al nuevo Berlingo de todos los detalles de diseño, equipamiento y mecánica para no decepcionar a los que buscan las mismas cualidades de un turismo en un modelo de formato ligeramente diferente y precio más económico que otros SUV, pero por el camino no se ha olvidado de una gran parte de los usuarios de este tipo de coches: los autónomos y profesionales que utilizan sus coches para su trabajo diario y, en los fines de semana o traslados cotidianos, también para la familia.

Jardineros, fontaneros, albañiles, transportistas... la lista de oficios en las que un coche de este tipo es fundamental es casi infinita, tantas como usos podamos encontrar en el mercado, y en ello tiene un punto clave la capacidad de carga. El Berlingo, con las cinco plazas en uso tiene 600 litros de capacidad de maletero en la versión normal por debajo de la bandeja de carga, que se transforman en 850 litros en la versión de carrocería larga. Un volumen de carga que puede alcanzar los 2.200 litros si aprovechamos toda la altura de la carrocería y plegamos todos los asientos, incluido el del pasajero delantero.

Esto otorga al Berlingo una polivalencia que no tiene ningún 'crossover' o SUV convencional, de modo que se apunta un tanto si lo que nos gusta es viajar con mucho equipaje o si, con cinco pasajeros, que viajarán muy cómodos en este coche, con sus asientos individuales, tenemos que llevar también un buen número de maletas y bultos.

Estos días hemos podido comprobar que, su buena altura al suelo, de casi veinte centímetros, permite pasar por encima de charcos y corrientes de agua no muy severas sin mayores problemas, como cualquier SUV. De cara a los barrizales, el sistema 'grip control' que regula la motricidad de la ruedas, nos permite salir de zonas en las que normalmente no podríamos salir con un coche de tracción delantera. El Berlingo no se amilana ante las dificultades, como tampoco lo hacen los autónomos.

Amplia gama

El Berlingo se ofrece en versión turismo con la opción del acabado XTR, más campero y atractivo. Interior con cambio automático de ocho marchas, una amplia pantalla multimedia, techo solar, puertas correderas... la lista de equipamiento es realmente amplia para este modelo 'made in Spain', pero si lo que necesitamos es economía, las versiones de acceso a la gama e incluso los furgones con asientos -combi- pueden ser una buena alternativa para acceder a la gama Berlingo con tarifas muy ajustadas.

Ello no influye en la calidad mecánica. Todos los motores diesel tienen 'AdBlue', el sistema de catalizador más completo del mercado y que permite que el Berlingo mantenga un nivel de emisiones muy reducido en motores gasolina y diesel, y todo desde menos de 15.000 euros.