El nuevo Ebro s900 PHEV. EBRO

Precio en España del nuevo Ebro s900 PHEV, el tope de gama

Un vehículo 4x4, híbrido enchufable y capaz de acoger hasta a siete pasajeros

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:51

Comenta

Si está pensando en comprar un vehículo de la marca Ebro, lea antes estas líneas. Puede que cambie de idea. La marca que fabrica sus vehículos en la Zona Franca de Barcelona acaba de lanzar el que será su tope de gama, el Ebro s900 PHEV.

Así es, Ebro ha lanzado este miércoles el nuevo modelo s900 PHEV, un vehículo 4x4, híbrido enchufable y capaz de acoger hasta a siete pasajeros. Y tiene etiqueta Cero de la DGT.

El Ebro s900 PHEV tiene un sistema de propulsión híbrido enchufable, con tres motores eléctricos y uno térmico, un 1.5 TGDI de última generación. la potencia total conjunta alcanza los 425 CV.

Según los datos que aporta la marca, la batería del Ebro s900 PHEV permite recorrer hasta 140 kilómetros en modo eléctrico y alcanzar los 1.050 kilómetros de autonomía total. El vehículo admite carga rápida de hasta 71 kW.

El s900 PHEV quiere ser un modelo de seguridad, gracias a sus diez airbags, los 26 sistemas de asistencia a la conducción y la conectividad inteligente.

Los pedidos del Ebro s900 PHEV formalizados antes del 30 de noviembre podrán acceder a una serie especial de lanzamiento en el exclusivo color Gris Galaxia Matte y mantenimiento incluido. Su precio parte desde 38.990 euros.

Modelos Ebro en España

Precios recogidos de la página web de Ebro.

-Ebro S 400 HEV: desde 19.990 euros.

-Ebro s700: desde 24.990 euros.

-Ebro s700 PHEV: desde 26,490 euros.

-Ebro s800 Luxury: desde 30.990 euros.

-Ebro s800 PHEV: desde 30.990 euros.

-Ebro s900 PHEV: desde 38.990 euros.

