Cien años de éxitos, innovación y cultura Millones de modelos producidos por todo el mundo, y la historia continúa. Citroën celebra su centenario con modelos que han dejado huella en la historia por su diseño y tecnología y con un futuro inspirador100 AÑOS CITROËN NACHO MARTÍN-LOECHES Sábado, 16 febrero 2019, 00:50

En 1919 Europa estaba inmersa en uno de sus períodos políticos más convulsos hasta el momento. A pesar de la tensión social, los avances científicos y técnicos eran noticia. En aquel año, se confirmó la teoría de la relatividad de Einstein, se completó por primera vez un vuelo transatlántico y un tal André Citroën fundó en Francia la marca que llevaría su apellido por todo el planeta automovilístico. Nadie en aquel momento podía presagiar la gran historia que se esperaba a esta marca francesa que lanzó el 7 de julio de 1919 su primer coche: el Citroën Tipo A. El primer vehículo de la compañía tenía un motor de cuatro cilindros, 1.3 litros y su velocidad máxima era de 65 kilómetros por hora.

Con este modelo la marca alcanzó las 10.000 ventas y, más adelante, evoluciones del mismo como el B2 o el 5 CV, hicieron que la compañía tuviera una producción anual de 50.000 vehículos al año en 1924. En 1926, cerca de una tercera parte de los coches que circulaban en Francia eran Citroën, y un total de 400 vehículos salían de la fábrica cada día para ser vendidos. El ritmo era de récord y la marca amplió fronteras con la creación de sus primeros vehículos comerciales y camiones.

Los más míticos

Citroën no se cansa de fabricar modelos míticos, como los históricos 'dos caballos' o el DS

Pero esto solamente era el principio. En los años treinta llegó uno de los modelos más bellos de la historia, el Traction Avant u '11 Ligero'. Sus innovaciones están en todos los coches de hoy en día, ya que fue el primero en unir la carrocería al chasis, creando un conjunto más ligero, robusto, seguro y fiable. Además, estrenó la tracción delantera, simplificando la mecánica para siempre.

Pero esa década no solo nos dejó esta joya de la ingeniería, sino que también se ideó el proyecto del 'dos caballos', como un coche «capaz de llevar una cesta de huevos sin que estos se rompan», es decir, pensado para los agricultores. Las primeras pruebas se realizaron en 1939, pero la gran guerra paralizó el trabajo, y los prototipos se escondieron para que no cayeran en manos alemanas. Tras la contienda, se reanudó el trabajo y salió a la venta el 10 de julio de 1948. Este ha sido el coche más famoso de la marca. Su aspecto, con unas líneas rompedoras, un consumo bajo y la creación de una nueva filosofía de transporte hicieron que se fabricaran más de cinco millones de unidades hasta 1990. Citroën sacó mucho partido con pequeñas renovaciones de este modelo -Dyane 6, furgones, etcétera, pero no se conformó con los coches austeros y lanzó el sumamente tecnológico Citroën DS, que ha inspirado hoy en día a la marca premium del grupo PSA. Modelos más recientes, pero también míticos, han sido el Visa, los AX, BX y el estupendo ZC, el innovador GS o el comercial Citroën C15.

En lo alto de la tabla

En el siglo XXI, los éxitos llegaron de la mano del Xsara, un superventas de la época anunciado por la 'top model' Claudia Schiffer. El Xsara también tuvo su gran papel en la competición, y fue conducido por Carlos Sainz, Colin McRae o Sebastian Loeb. De hecho la andadura de la marca en rallyes sigue muy viva y, con cien victorias, es la firma más laureada del campeonato, donde compite ahora con el nuevo C3.

Ya sea en ventas o en competición, Citroën siempre ha sido todo un ejemplo de innovación, y en la actualidad lo sigue siendo. La marca creó el segmento de los 'multiespacio' con el Berlingo, ha renovado su imagen con el impactante Cactus y cuenta con una gama 'ultra-confort' que capitanea el nuevo crossover C5 Aircross. La marca viaja hacia otros cien años de ingenio y vanguardia.