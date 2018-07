La 'caravana Mercedes' en el golf Escorpión Las últimas novedades de la marca, listas para la prueba. El nuevo CLS se presenta junto a las últimas novedades MOTOR Sábado, 28 julio 2018, 00:00

Mercedes-Benz Valencia organizó la ya tradicional 'caravana Mercedes', una cita para que los clientes de la marca prueben las últimas novedades de la firma.

En esta ocasión el escenario elegido fue el exclusivo club de golf Escorpión de Bétera, donde la concesión dispuso de diez unidades con los últimos modelos de la firma: varias unidades del CLS, el nuevo Clase E Cabrio, la versión coupé del mismo modelo e incluso el nuevo Clase A. La cita sirvió para que los operadores de renting conocieran de primera mano los coches, y para que los clientes interesados también se pusieran tras el volante. Además de las citas ya concertadas, los asistentes al club de golf pudieron probar los coches, acompañados de profesionales de Mercedes que les informaron de las últimas novedades de cada uno de los modelos. A la cita no faltó el Smart eléctrico, un modelo clave para el futuro de la marca urbana de Mercedes y que cada vez tiene más adeptos en la ciudad, pero cuyas ventas no arrancan del todo ya que no tiene parking en zona azul gratuito, como sí sucede en Madrid o Castellón.