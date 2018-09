Atractivo, sugerente y funcional Los faros y la parrilla delantera le dan mucha personalidad. Terminamos nuestra etapa con el Kia Niro, un SUV que nos ha dejado muy satisfechos con su conducción y desarrollosKIA NIRO 1.6 HEV EMOTION NACHO MARTÍN-LOECHES Sábado, 22 septiembre 2018, 00:24

Un mes ha sido el tiempo que hemos podido disfrutar del Kia Niro en su versión híbrida, y no nos ha dejado para nada indiferentes. Cuando comenzamos nuestra andadura con este vehículo, sabíamos que ostentaba el 'Récord Guinnes' por el consumo más bajo en un vehículo híbrido. En nuestro caso, iniciamos el mes con el depósito lleno y lo hemos acabado con un cuarto, sin haber tenido que repostar en ninguna ocasión. Con un consumo medio de 6,2 litros por cada cien kilómetros con una conducción normal, es verdad que no hemos hecho largos viajes, pero sí hemos realizado con el Niro todas nuestras actividades del día a día, tanto laborales como de ocio y alguna escapada puntual fuera de la ciudad.

Diseño de calidad

Cada vez que subía alguien con nosotros en el Kia Niro, siempre destacaron el elegante diseño exterior y la comodidad y amplitud interior. Su aspecto es el de un crossover compacto, pero esto no loe quita ni un ápice de comodidad. Todos los mandos son muy intuitivos y están a la vista, así como el sistema multimedia y de navegación. Conducir este coche ha sido todo un placer, sabiendo además que contribuimos a cuidar el medio ambiente, aunque también podemos ser ecológicos con el modelo híbrido-enchufable y, por supuesto, con el eléctrico recién presentado en París, que llegará a los principales mercados europeos a finales de año.

Existen versiones híbridas e híbridas-enchufables, a las que va a unirse un nuevo cien por cien eléctrico Tiene un consumo de 4,4 litros a los cien, y a nosotros nos ha dado 6,2 con una conducción normal

Suave y preciso

Nuestro modelo es el más equipado de toda la gama, la versión Emotion con motor gasolina 1.6 y una potencia combinada con el motor eléctrico de 141 caballos. Siempre hemos tenido una suavidad de marcha muy elevada, sobre todo gracias al cambio automático de seis velocidades, que ni lo percibíamos en el momento en el que el coche tenía que aumentar o reducir. Tanto en carretera como en entornos urbanos tuvimos silencio y confort, y para nosotros fue muy fácil habituarnos a todas las ayudas que nos ofrece este Niro. Aunque su único punto menos fuerte sea la suavidad de los frenos, no nos supuso problemas en ningún momento. Su aceleración de cero a cien es de 11,5 segundos. La dirección también es fina, y cuando hemos conducido por terrenos irregulares con tierra y baches, la suspensión se ha comportado bien, aunque obviamente el Kia Niro no ha ofrecido el mismo rendimiento que otros crossovers que tienen unas mayores cualidades de todoterreno, por ello, si queremos un crossover compacto, tecnológico, urbano, fino, ecológico y de bajo consumo estamos ante el indicado, pero no si queremos un SUV para utilizarlo con cualidades de todoterreno.

Todo va bien

Si algo nos gusta en un coche es que, ofrezca más o menos atributos, todo lo que nos dé funcione correctamente, y esa sensación hemos tenido con el Niro. Desde el sistema multimedia y conectividad con nuestro dispositivo móvil, pasando por el navegador y la pantalla táctil de ocho pulgadas hasta llegar a las ayudas de conducción y elementos de seguridad ya explicados en análisis anteriores, todo ha ido como esperábamos.

En definitiva, el Kia Niro Emotion híbrido 1.6 se ha comportado de maravilla durante todo este mes. Por 27.426 euros podemos adquirirlo, aunque también podemos encontrar su versión menos equipada con motor híbrido por 22.150 euros.