Todavía más atractivo

El nuevo Tucson renueva parrilla, ópticas y paragolpes y es aún más deportivo. El Hyundai Tucson se renueva con ligeros retoques estéticos, más tecnología interior y una nueva versión diésel micro-híbrida muy acertada

Si un coche top ventas se actualiza manteniendo la esencia que le llevó al éxito y añadiendo un buen paquete de mejoras en diseño, seguridad, conectividad y motorización, hablamos sin duda de una apuesta segura.

Es lo que ha ocurrido con el nuevo Hyundai Tucson, ya disponible en concesionarios. El SUV de la firma coreana no es solo su modelo más vendido en Europa, sino también del segmento C de los crossover compactos, un sector donde la competencia es voraz y no dejan de salir nuevos competidores.

CONCLUSIÓN HYUNDAI TUCSON Motor Potencia Consumo Precio Gasolina 1 6 131 131 CV 7,025.415 Gasolina 1 6 177 177 CV 7,530.215 Gasolina 1 6 177 4x4 Aut. 177 CV 7,437.965 Diésel 1 6 116 116 CV 5.027.515 Diésel 1 6 136 136 CV 4,936.665 Diésel Híbrido 2 0 4x4 Aut. 185 CV 5.741.265 *Precios con promociones de la marca incluidos.

Diseño renovado

Al motor diésel de 185 CV le ayuda uno eléctrico para reducir consumo y emisiones Nueva parrilla delantera y un interior con más aspecto premium acompañan el éxito

Lo primero que salta a la vista es su 'restyling' externo, con la parrilla hexagonal característica de la marca y unas ópticas -led en el caso de los faros delanteros-, paragolpes y salida de escape completamente rediseñados para darle un aspecto más deportivo.

Pero Hyundai no ha dejado nada al azar, ni por fuera ni por dentro. Prueba de ello es un nueva gama de motorizaciones, dos diésel y dos gasolina con menor peso y emisiones de dióxido de carbono que las anteriores buscando una mayor eficiencia y menor consumo, e introduciendo una nueva versión micro-híbrida muy acertada en su motor diésel más potente, de dos litros y 185 caballos.

Este motor, con tracción total y un cambio automático de ocho velocidades, cuenta con un generador-motor de arranque y una batería adicional de iones de litio de 48V que proporciona 13 CV extras en aceleración y recupera energía cinética en frenada. Hyundai ha anunciado que este sistema semihíbrido, denominado 'Mild Hybrid', permite reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en un 7 por cien y se implementará de ahora en adelante en todos los modelos de la marca.

Eficiencia y consumo

Las otras opciones en cuanto a mecánica son un diésel de 1.6 litros con tracción delantera y que ofrece dos potencias, 136 CV con siete velocidades y cambio automático, y 115 CV con cambio manual y seis velocidades, y dos motores de gasolina de 1.6 litros, un GDI manual de 132 CV, seis velocidades y tracción delantera y un T-GDI de 177 CV que puede elegirse con tracción delantera o total y cambio manual o automático. Todos los motores cumplen con la normativa Euro 6d Temp de emisión de gases.

Seguridad mejorada

El nuevo Tucson ha hecho gran hincapié en la seguridad, estrenando desde su versión más básica un nuevo paquete denominado 'Hyundai Smartsense' que incluye frenada automática de emergencia, control activo de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales, luces automáticas adaptativas y cámara de 360 grados para aparca y, como novedad, detector de fatiga, garantizando una conducción cómoda y segura y la mayor visibilidad posible en cualquier circunstancia.

Siempre conectado

La tecnología interior se completa con importantes novedades en infoentretenimiento, empezando por una a nueva pantalla táctil de 7 pulgadas a modo de tablet que se sitúa, a diferencia del modelo anterior, por encima de las salidas de aire acondicionado. De manera opcional podemos instalar una pantalla de 8 pulgadas, con mapas en 3D y servicios online de información en tiempo real.

La pantalla permite conectividad con Apple CarPlay y Android Auto y conexión por bluetooth y USB, si bien para la carga de dispositivos móviles tendremos también una bandeja de carga inalámbrica y un cargador USB para los pasajeros de la parte trasera del coche, normalmente niños.

La experiencia multimedia se completa con el estreno de un nuevo equipo de música premium firmado por Krell que nos asegurará un sonido de alta calidad.

Y todo ello manteniendo uno de los grandes atractivos del anterior Tucson, la excelente relación entre precio y equipamiento que ha permitido al buque insignia de Hyundai en Europa convertirse en uno de los SUV más vendidos del continente, y en el coche de mayor éxito del gigante coreano.

El nuevo Tucson reúne todo lo que llevó a Hyundai a fabricar uno de los SUV más vencidos del mercado desde 2015, le actualiza el diseño y le añade nuevas funciones en seguridad, equipamiento y motorización.