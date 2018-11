BMW actualiza alguna de sus motos más emblemáticas Las maxitrail BMW siempre atraen muchas miradas. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:51

Quien sabe hacer motos no necesita realizar apuestas arriesgadas. Y si es con dos de los modelos más vendidos de la marca, y con un público muy determinado y fiel, menos todavía. Pero los tiempos mandan, y aunque a nivel estético se mantenga la línea toda moto de éxito necesita una actualización en cuanto a mecánica, electrónica y seguridad. Es lo que ha hecho BMW con su maxitrail R 1250 GS y su Gran Turismo R 1250 RT. La primera de ellas le resultará familiar a cualquiera, no en vano es la maxitrail más vendida en décadas, pero ahora incorpora cuadro de mandos digital, algunas mejoras estéticas y un motor más potente y eficiente. Por su parte la R 1250 RT sustituye a la 1200 RT y apuesta por un tipo de conducción suave y relajado. De los de 'me gusta conducir'.