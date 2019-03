El acierto de una gama completa El interior del Tucson N-Line es negro, con detalles en rojo más deportivo. El Tucson es el Hyundai más vendido en Europa y la marca no para de mejorarlo, como hemos comprobado tras un mes al volanteHYUNDAI TUCSON ALEX ADALID Sábado, 30 marzo 2019, 00:53

Un mes completo con un coche da para muchos viajes, aventuras y anécdotas. Más aún si son hasta tres versiones diferentes que nos permiten conocer casi todo lo que el cliente español demanda. La prueba del Tucson no ha podido ser más oportuna, porque ha sido durante estos últimos treinta días cuando la marca ha anunciado dos importantes novedades que sitúan al coche como aún más atractivo. Por una parte, la homologación con etiqueta eco de las versiones 'micro-híbridas' de la gama. Por otra, el anuncio de la llegada de las versiones 'N-Line' que, además, mantendrán la nueva homologación ecológica en España.

El Tucson nació como sustituto de otro SUV de éxito, el ix35, pero su diseño ha sido más atrevido, lo que ha llevado a un nuevo público que quiere un SUV en su vida: familias que buscan espacio, diseño, confort y tecnología, pero que no son necesariamente aventureras. No es una cuestión de modas, sino que un SUV tiene más espacio y es más confortable que un familiar o una berlina, y aunque el Tucson sirve para cualquier recorrido, y en pocos días parte una caravana hacia Marruecos para pelearse con el asfalto, en España su día a día está en carretera y ciudad.

Mejoras inteligentes

El Tucson ha progresado en este ámbito con cámaras de visión periférica, un nuevo cambio de marchas automático con más marchas y menores consumos, motores que reducen su sonido y, en las versiones diesel híbridas, un arranque y parada más suaves que reduce las emisiones.

El primero que pasó por nuestras manos fue el nuevo motor 1.6 turbo con tracción total, casí 180 CV y caja automática de siete marchas. El coche va de maravilla, suena muy poco, es muy confortable y resulta toda una sorpresa por su facilidad para andar rápido en autovía. Eso sí, el consumo es alto, ya que un SUV tiene peor aerodinámica y más peso que un turismo, y si sumamos la tracción total y el tipo de cambio, resolvemos con un consumo ajustado para su cualidades pero más elevado en coste que el diesel, en nuestro caso, rondando los 9 litros cada cien kilómetros. Aunque cada vez más clientes eligen la versión con motor gasolina, nosotros seguimos recomendando, en este tipo de coche, el diesel.

Con etiqueta 'eco'

Ese fue el siguiente en pasar por nuestras manos. La versión 2.0 de 184 CV, tracción total, caja automática de ocho marchas y sistema de hibridación 'suave'. Para entendernos, no es un híbrido como los Toyota, sino que tiene un sistema más sencillos que no ahorra tanto en consumo, pero que se puede combinar con motores diesel y que hace que el precio sea similar al de un modelo convencional. Con este sistema el Tucson va de maravilla y logra la etiqueta ECO de la DGT: Adiós a las restricciones actuales en ciudades como Madrid, y a las que puedan surgir en otros lugares en los próximos años.

El Tucson incorpora, además, todas las mejoras de la nueva gama: faros delanteros full-led con mejor iluminación, sistemas de seguridad avanzados, como el manteniendo del carril con movimiento autónomo del volante, de excelente funcionamiento, ya que mantiene en el centro del carril, máxima conectividad al teléfono móvil, posibilidad de 4G, etc.

El tercer Tucson ha sido el 1.6 diesel con cambio manual y tracción delantera, seguramente el más vendido en España, pero que estrena también etiqueta ECO. Si no vamos a aprovechar el potencial de la tracción total, es decir, si no vamos a ir por caminos embarrados o por nieve de forma habitual, es el más recomendable. No es tan potente como el dos litros pero, al ser más ligero y tener cambio manual, podemos extraer un buen ritmo de su mecánica con un consumo contenido.

Contenido es también el precio de la familia Tucson, y es que la gama se inicia en menos de veinte mil euros, pero será entre veinte y treinta mil donde encontraremos la mayoría de las versiones y, por encima de esas cifras, sólo los 4x4 automáticos de mayor equipamiento. En breve se unirán a la gama las versiones 'N-Line' con una terminación más deportiva y atractiva. Y la marca también trabaja en una versión 'N' con motor turbo de casi 300 CV. Se nota que el Tucson s el Hyundai más vendido y el más rentable para la marca, porque no para de recibir novedades.