Recordando tiempos de gloria La regata se disputa frente a la Malvarrosa. / 52 super series Las estrellas de la Copa América 2007 compiten esta semana en Valencia52 SUPER SERIES LUIS CARBONELL VALENCIA Sábado, 22 septiembre 2018, 00:25

Han pasado ya once años desde que Valencia acogió la primera de sus dos Copa América. La de 2007, y la que muchos expertos consideran aún la mejor edición de la historia de la regata de vela más antigua e importante que existe, con una repercusión mundial similar a unos Juegos Olímpicos.

Muchos de los grandes navegantes que contribuyeron a aquel éxito del deporte mundial han regresado esta semana a Valencia para competir en la última cita del Circuito 52 Super Series que finaliza hoy, una de las competiciones anuales de más prestigio en el mundo de la vela de alta competición y que entre cada edición de la Copa América reúne a muchos de los equipos y navegantes que buscarán ganar la próxima Copa de las Cien Guineas.

Glorias y leyendas

Es el caso de los Dean Barker, James Spithill, John Kostecki, Vasco Vascotto, Santiago Lange, Robert Scheidt, Peter Holmberg, Ray Davies, Guillermo Parada o Ed Baird. O de los españoles Jordi Calafat, David Vera o el alicantino Pepe Ribes.

«La última vez que salí por este canal fue el último día de la Copa América de 2007 y de eso ya hace once años», comenta Ribes. El de Benissa es uno de los proas más reputados del mundo. Si en 2007 lo hizo a bordo de un sindicato sueco, y ahora navega a bordo del Platoon alemán. «La Marina de Valencia está cambiada, pero la veo mejor que hace unos años», afirma poniendo de manifiesto el papel cada vez más importante de La Marina en la ciudad.

Uno de los navegantes extranjeros que más cariño se granjeó por parte de los valencianos fue el siempre afable Vasco Vascotto. El italiano es tremendamente claro al afirmar que «al venir del hotel caminando hacia la Marina me acuerdo de todo lo que nos ocurrió. Fue el momento más feliz de mi vida porque puedo decir que la Copa América de Valencia ha sido el momento más alto de la historia de la vela mundial".

Ganar a los 74 años

La 52 Super Series no es la Copa América, pero en cierto modo se le acerca. Alguno de los equipos y muchos de los navegantes que compiten esta semana en Valencia lo harán en la próxima edición de la madre de todas las regatas. Incluso algún equipo, como el sindicato italiano Luna Rossa, que mediada la competición en Valencia comandaba luna flota de tan alto nivel como variopinta.

Junto a navegantes de talla mundial podemos encontrar a locos de la vela que a sus 74 años siguen compitiendo al más alto nivel, como el brasileño Eduardo De Souza Ramos. Y no solo compite, también gana. En Valencia ha sido capaz, con la inestimable colaboración de su táctico el campeón olímpico Robert Scheidt, de ganar una manga a las grandes estrellas del mundo de la vela.

El broche final

La vela de alta competición es un deporte altamente profesionalizado, pero que no deja de estar repleto de anécdotas e intrahistorias que no encontraríamos en otras disciplinas deportivas, como la protagonizada por el italiano Azzurra, campeón de la regata de entrenamiento en Valencia... en contra de su voluntad. Por una superstición el equipo patroneado por Guillermo Parada no suele siquiera cruzar la meta en las regatas de entrenamiento, pero en esta ocasión navegaban entre dos barcos sin posibilidad de virar y no pudieron evitar ganar. Cosas de la vela.

La cita de Valencia pone hoy el cierre a una nueva temporada de las 52 Super Series, y lo hace en la playa de la Malvarrosa, el mismo escenario en que muchos de sus participantes escribieron hace ya más de una década una de las páginas más bonitas de la historia del deporte en general y de la vela en particular.