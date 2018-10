Todo a punto para navegar Entre el Tinglado número 2 y el Veles e Vents se desplegarán barcos y expositores. Desde el miércoles 31 al domingo 4, el Valencia Boat Show reunirá en La Marina a aficionados, armadores y expositores de toda Europa LUIS CARBONELL Sábado, 27 octubre 2018, 00:47

Como exposición de barcos nuevos, habrá mucho que ver durante los cinco días que dura el evento. Además de los nominados a Barco del Año 2019, el público podrá disfrutar de las novedades del año de otros grandes astilleros, especialmente europeos.

Entre las marcas francesas destaca la apuesta del astillero Beneteau, uno de los líderes mundiales en el sector, que desembarca en Valencia con ni más ni menos que 15 unidades distintas, o los elegantes Dufour doblemente representados por su nuevo importador nacional, Estana Yachts y su agente en València Marine Team. Jeanneau también exhibirá su poderío en unidades intraborda con dos modelos de su Leader y fueraborda con Cap Camarat y Merry Fisher, de la mano de su distribuidor Náutica Aza.

En cuanto a los representantes italianos destacan las Cranchi E26 Rider y E26 Classic, nuevos modelos del año 2018-19, dos embarcaciones a motor que ofrecen a sus propietarios una navegación multiprogramación y que fueron estrenadas a nivel mundial el pasado mes de septiembre. Por parte de Alemania serán novedades el Hanse 458 o los Bavaria C45 y R40.

Por supuesto, no faltarán numerosos barcos españoles de primer nivel, como el M6 Open de Nuva Yachts, un deportivo familiar lleno de detalles originales y nominado a Barco del Año en Europa. Otro de los modelos que más llamará la atención de los visitantes será el Astondoa 377 Coupé, segundo modelo de la gama Coupé, la evolución del astillero de origen vasco hacia una estética más moderna y deportiva.

Pruebas en el mar

Entre los barcos valencianos destaca el Rhalson Capture 6.0 Open, una embarcación Open 6 metros de eslora y 2,40 metros de manga, ideal para la pesca-paseo en las costas valencianas, un litoral al que se ajustan muy bien las embarcaciones de hasta 8 metros de eslora que serán mayoría en el Salón.

Cabe destacar que, de manera previa a la decisión de compra definitiva, muchas de estas embarcaciones a flote podrán probarse en el mar, algo que convierte al Valencia Boat Show en un salón náutico único en Europa en otoño, cuando otros certámenes importantes como Londres o París no disponen de la cercanía al mar y la excelente climatología del litoral levantino en estas fechas.

En tierra los visitantes podrán descubrir novedades de marcas como Cobalt, Cranchi, Gozzo, Regal o Ranieri, de la mano de Metropol Náuticas, las nuevas Quicksilver Activ 755 Open y Quicksilver Activ 675 Sundeck que podrán encontrarse en el stand de Navaltec, el bote semirrígido 3D Tender de Neufix, y lo nuevo de Honda y Astec con Valencia Charter. Astilleros Auxanavy, con sede en Murcia, presentará su gama Love 20 de neumáticas de recreo de 6 metros de eslora.

Los más curiosos disfrutarán sin duda de las embarcaciones más lujosas de la mano de los astilleros Astondoa y Azimut o de la gama Montecarlo de Beneteau. La presencia de este astillero será numerosa y variada, con embarcaciones a motor, a vela, e incluso de vela ligera con el nuevo First 14 que encabeza la nueva generación de embarcaciones deportivas de la firma francesa. Otros modelos de vela ligera a destacar serán el J/70, monotipo de referencia en el mundo con más de 1.400 unidades vendidas, o los barcos polivalentes y adaptables para personas con discapacidad del astillero gallego Rompeolas.

Para todos los gustos

No faltarán tampoco catamaranes como el Nautitech 46 de Bavaria, el nuevo 50 pies de Flash Catamarans, o el curioso Bella Verde, un catamarán solar totalmente sostenible construido por Auxinavy.

Pero no todo son barcos. Las principales firmas de motores y accesorios náuticos inundarán la Marina de múltiples posibilidades para los amantes del mar. Desde el motor marino common rail diésel intraborda más pequeño del mundo hasta moda náutica, pasando por velas, motos de agua, electrónica, acastillaje, máquinas de lavado, y servicios como empresas de chárter, seguros náuticos o escuelas náuticas no faltarán al evento, ofreciendo un amplio abanico de opciones donde elegir, tanto para navegantes como aficionados. Y es que quien no navega es porque no quiere.