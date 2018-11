Novedades y ocio en un evento único Vista de parte del Salón desde el flybridge de uno de los barcos expuestos. Entre las más de setenta embarcaciones expuestas se encuentran varios candidatos a Barco del Año en Europa, primicias para 2019 y apuestas curiosasVALENCIA BOAT SHOW L. C. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:55

Si un Salón Náutico se mide por la calidad de los barcos expuestos, el de Valencia supera el examen con una nota muy alta. Esta edición cuenta con numerosas unidades que acaban de ser presentadas en el salón de Cannes el pasado mes de septiembre, y cinco nominadas a los prestigiosos European Yacht of the Year y European Power Boat of the Year, premios a los mejores barcos del año, que se entregan en el mes de enero en el salón náutico de Düsseldorf. Entre ellas, el único candidato a galardón con fabricación española, el Nuva M6 Open, un modelo elegante, versátil y minimalista donde el espacio es el que toma el protagonismo, nominado en la categoría de menos de 8 metros de eslora.

En cuanto a número, destaca la presencia del astillero francés Beneteau, que expone una quincena de embarcaciones a motor y a vela, incluyendo otro de los nominados a Barco del Año 2019 en la categoría de motor de 8 a 11 metros, el Flyer 8 Sundeck.

Calidad y variedad

También estará presente algún modelo que ya obtuvo el galardón en 2018, como el Apreamare Gozzo, un barco que aúna líneas clásicas con un moderno diseño de cubierta, o candidatos a barco del año en otros países como Francia, como el español Tarsis 28, un velero que ya expuso su prototipo el año pasado en el Valencia Boat Show.

En conjunto, se podrán visitar embarcaciones de todo tipo de características, tamaños y precios, desde pequeños barcos de vela ligera, o neumáticas hasta yates a motor que se aproximan a los 20 metros de eslora y superan el millón de euros, pasando por el segmento más vendido en España, los barcos de hasta 8 metros de eslora.

Y como no todo son barcos, el certamen cuenta con varios distribuidores de motores y electrónica, velas con navegantes olímpicos y de Copa América ejerciendo como comerciales de excepción, y todo tipo de servicios náuticos como chárter para alquiler embarcaciones, escuelas y seguros náuticos como los de Mapfre, que desde este año es patrocinador del certamen valenciano.