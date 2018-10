Los mejores barcos a vela y a motor del año El Nuva M6 Open, español y nominado a Mejor Barco del Año. / lori schüpbach L. CARBONELL Sábado, 27 octubre 2018, 00:47

El Valencia Boat Show reunirá a varios barcos nominados a los premios European Yacht of the Year y European Motorboat of the Year 2019.

Entre los barcos a vela candidatos a este galardón encontraremos el Beneteau Oceanis 46.1, de casi 15 metros de eslora, que opta a este premio en la categoría de barco familiar, y el Wauquiez Pilot Saloon 42, que lo hace como crucero de lujo.

En el área de motor, el salón valenciano contará con tres candidatos: el Beneteau Flyer 8 Sundeck, el innovador Nuva M6 Open y el Jeanneau NC37, además del Apreamare Gozzo, ganador de este premio en 2018.

Y junto a todos ellos el español Tarsis 28, nominado a mejor barco de vela del año en Francia y que se presentará en primicia en España.