Para todos los públicos

Junto a las clásicas Royal Enfield, zona de venta de ropa y accesorios de la marca. MGP Motos ofrece en sus dos puntos de venta gran variedad de motocicletas

Desde el año 1953, Cándido Motos opera en Valencia. Ya son tres generaciones dedicadas al mundo de las motos y hoy en día ofrecen todo tipo de servicios a sus clientes: desde la habitual venta de motos, pasando por la de accesorios o ropa, hasta llegar al servicio de taller con asistencia de reparaciones y seguros. En las calles Reus y Ruaya de Valencia podemos encontrar a esta concesión que trabaja con Royal Enfield, Peugeot, Benelli, Hanway, Keeway, Daelim e Hyosung.

Esta gran cantidad de marcas nos demuestra que en este concesionario tenemos un gran abanico de posibilidades a elegir. Si somos unos moteros que nos gustan sobre todo las motos de corte elegante y clásico, Royal Enfield es sin duda una de nuestras principales marcas a tener en cuenta. En la actualidad, dos de los modelos que más éxito de venta están teniendo son la Himalayan, una trail muy resistente para disfrutar de la carretera, y la Interceptor 650, una naked con prestaciones modernas y apariencia del pasado. Pasando a un aspecto más juvenil, encontramos a las Benelli. Algunas de 125 centímetros cúbicos como la Leoncino son muy apreciadas. Encontramos diversos modelos con aspecto naked, con prestaciones muy polivalentes tanto para moverse por carretera como por ciudad, aun así, Benelli también nos ofrece motos más grandes como la TRK, una trail de media cilindrada y gran capacidad que podemos adquirir por menos de 6.000 euros.

Pero si hablamos de motos hechas especialmente para la movilidad urbana, en este sector destacan las Peugeot que ofrece este concesionario. Una de las más destacadas es la Metrópolis, la apuesta francesa de las tres ruedas y 400 centímetros cúbicos. Este tipo de scooters se ve cada vez más por las ciudades y es que, aunque a muchos no le llegue a convencer por su estética, son motos versátiles y, sobre todo, muy estables para los que pasan del coche a la moto. Además de esta scooter, no pasan de moda los modelos de dos ruedas de 49 y 125 centímetros cúbicos, y no pasarán de moda por su comodidad y carácter atemporal, además de por sus bajos precios. Muchas de las motos nombradas se pueden conducir con el carné de coche, y eso es otra ventaja más, sobre todo en esta época de fallas. MGP Cándido Motos, organiza, también, eventos y presentaciones relacionadas con el mundo de las motos, además de diversos cursos de conducción.