Prueba Yamaha MT-07 2025: la naked viral ya tiene lo que le faltaba

Desde su lanzamiento en 2014, la MT-07 de Yamaha ha vuelto locas a todas sus competidoras en el segmento de las nakeds. Con más de 195.000 unidades vendidas en el viejo continente desde entonces, la japonesa de media cilindrada ha liderado su categoría de forma arrolladora, y ningún otro modelo rival ha vendido más durante esta última década.

Para 2025, no es de extrañar que la firma de los diapasones haya preparado a conciencia una cuarta generación, seguramente la más revolucionaria de todas pues, aunque el corazón mecánico de dos cilindros no varía, el resto de chasis, suspensiones y frenos lo hace por completo para una sustancial mejora a nivel dinámico, añadiendo además una operación estética integral.

Otra de las grandes novedades en la popular naked es que, por primera vez, se ofrece una versión con cambio Y-AMT para quienes estén cansados de embragar marchas de forma convencional. Todos estos cambios los hemos podido probar hace unos días en la presentación internacional que Yamaha organizó en la provincia de Alicante, con una ruta apasionante de 180 km revirados a lomos de esta nueva MT-07, que atesora unas cualidades y un atractivo que, a nuestro juicio, le permitirán seguir siendo la referencia de su segmento. Su precio crece un poco, hasta los 7.799 € la versión estándar, y los 8.299 € de la Y-AMT.

El aspecto exterior cambia bastante, sobre todo la zona frontal y el grupo óptico de faros led, que adquiere los rasgos de su hermana mayor, la MT-09, y que le aportan una mirada más afilada, estilo manga. El resto de la carrocería también ha sido remozada, aunque a simple vista es menos evidente. Los volúmenes y dimensiones de la moto se mantienen prácticamente inalterados, conservando ese cuerpo compacto que le otorga mucha ligereza y versatilidad. Su cintura estrecha y su altura de asiento de 805 mm, junto a su peso de 183 kg (1 kg menos que su antecesora), la convierten en una moto muy accesible para todo tipo de motoristas.

La verdadera naturaleza revolucionaria de esta nueva generación de Mt-07 radica en su parte ciclo y equipamiento electrónico, novedades que logran acallar las habituales críticas que solía recibir este modelo y consiguen elevar el listón de su experiencia de conducción. En cuanto al chasis, excepto la pipa de dirección, todo lo demás ha sido optimizado, tanto los tubos como las placas de refuerzo, para ofrecer hasta un 13% más de rigidez. El basculante de acero también es nuevo.

Sin embargo, todo el protagonismo de las numerosas novedades se lo lleva el tren delantero: la nueva MT-07 equipa por fin una horquilla invertida, en este caso de 41 mm de diámetro firmada por KYB, que eleva las pretensiones deportivas de esta moto, y bajo ella, los discos de 298 mm ahora están mordidos por pinzas de 4 pistones de anclaje radial, más efectivo que el anterior equipamiento. El amortiguador trasero, ajustable en precarga y extensión, y el sistema de bieletas también han sido optimizados. También estrena llantas ahora forjadas, más finas y ligeras. Los neumáticos conservan sus medidas (120/70ZR17 delante y 180/55ZR17 detrás), ahora equipados de serie con los Dunlop Sportmax Q5A.

La mano derecha del conductor ahora tiene a su disposición un acelerador electrónico, aspecto relevante en el nuevo modelo. Este ride-by-wire abre las puertas de par en par a una nueva dimensión de ayudas al pilotaje, tales como los tres modos de conducción (Sport, Street y Rain) que varían la entrega de potencia y la intervención del control de tracción (desconectable) para un pilotaje de más deportivo a más suave, respectivamente. El nuevo chip también permite incorporar la tercera generación del cambio rápido Quick-Shifter -ascendente y descendente, opcional en la MT-07 estándar- y el cambio de marchas Y-AMT, otra de las grandes novedades para este año. Destacar también que la versión estándar equipa embrague asistido y antirrebote, suavizando el accionamiento de la maneta y evitando los tirones en las reducciones más vehementes.

Al igual que en la MT-09, la versión MT-07 con este cambio automático Y-AMT no dispone de maneta de embrague ni de pedal, así que la selección de las marchas se realiza bien con el ajuste manual (MT) usando las levas en la piña izquierda del manillar (tipo cambio secuencial), o bien con el ajuste automático total (AT) en el que la moto va engranando marchas «a su parecer» y en función de la configuración seleccionada, D o D+ (la segunda más deportiva que la primera). Todas estas nuevas funciones se gestionan y visualizan desde la instrumentación con pantalla TFT de 5'' a todo color, con cuatro temas diferentes y posibilidades de conectividad con el móvil. También se entrena los mandos en las piñas.

No hay cambios en el motor, el bicilíndrico en paralelo CP2 de 690 cc. Conserva los 73 CV a 8.750 rpm y el par de 68 Nm a 6.500 rpm. La única novedad consiste en un nuevo sistema de amplificación acústica que mejora el sonido de la moto: se han realizado ajustes en la admisión y se han creado cuatro aperturas en la nueva tapa del depósito de combustible que canalizan ese rugido optimizado hacia el piloto cuando abre el acelerador.

En cuanto te subes a la MT-07 entiendes por qué lleva una década convenciendo a tantos motoristas, sobre todo jóvenes. Es una moto moderna y atractiva, ahora incluso más, y lo pone todo fácil. El asiento tiene una altura de 805 mm, accesible para casi todo el mundo gracias principalmente a la estrechez de su cintura, que permite acceder y apoyar los pies en el suelo con comodidad. La postura de conducción es natural y, a pesar de que mido 1,86 m de altura, no me resultó incómoda a largo plazo.

Para esta versión, se ha modificado algo la ergonomía, debido a que el manillar es algo más ancho y está un poco más bajo y retrasado. El resultado es una posición ligeramente más dominante. Las estriberas también están 10 mm más bajas, mejorando una pizca el confort de las piernas. El asiento de dos plazas es nuevo, con forma y acolchado perfeccionados.

Arrancamos la ruta a bordo de la versión estándar, y enseguida comenzamos a rodar rápido en zona de curvas. La MT-07 es pura docilidad, tanto por su ligereza (183 kg) como por la manejabilidad que atesora. Esto se convierte en cambios de dirección ágiles y un fluir general que me permitió enfocarme simplemente en la carretera, pues la unión piloto/moto está realmente lograda. El motor mantiene su carácter centrado en ofrecer empuje en bajos y medios regímenes, por tanto es una moto muy usable para el día a día, que además demuestra solvencia en conducción deportiva.

Las novedades en la parte ciclo era lo que más interés levantaba. La moto, gracias a esa nueva horquilla invertida, se siente más aplomada en el tren delantero, resolviendo una de las debilidades del anterior modelo. Su paso por curva es menos nervioso, parece estar más asentada cuando trazamos, aunque sigue demostrando que estamos a los mandos de una moto versátil que tiene mucho en cuenta la comodidad del uso diario, y cuando la apretamos y el asfalto no está perfecto, su tarado no es tan firme como otras motos que priorizan la deportividad. De todas formas, un notable para este nuevo equipamiento. Y un sobresaliente para la frenada, contundente y de tacto fino.

A media jornada, nos subimos a la versión Y-AMT. No soy muy creyente en este tipo de tecnologías, pues me resisto a pensar que en la conducción de las motocicletas la intervención del piloto deba ir a menos. Disfruto mucho cada parte de la gestión y pilotaje de una moto, embrague incluido. Pero los tiempos cambian, y las marcas se afanan en incluir las mayores facilidades al conductor. En el caso de la MT-07 ciertamente te lo pone fácil: acelera, traza y frena, que la moto se encarga de lo demás. El Y-AMT funciona correctamente, realiza unos cambios casi humanos y suaves. Si te apetece controlar la gestión de las marchas, simplemente pasa al modo MT y usa las levas con los dedos de la mano izquierda. Sobre todo en carretera revirada, es la mejor opción a mi parecer, pues te permite conducir a tu ritmo y estilo; cuando circules en zonas más rectilíneas o con tráfico, la opción AT es más cómoda (como si fuera un scooter). En cualquier caso, el mensaje de Yamaha es claro: ofrecen dos opciones, y que cada uno elija la que más le guste.