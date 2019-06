Patacona Motos abre sus puertas en Alboraya Las instalaciones desde fuera hasta dentro se vistieron de gala en una inauguración muy motera. Diversidad de marcas y productos en una gran instalación N. MARTÍN-LOECHES Sábado, 8 junio 2019, 00:55

Por la zona de la Playa de la Patacona de Alboraya, concretamente en la calle Serra d'Irta 8, nos encontramos con las nuevas instalaciones de Patacona Motos. No tiene pérdida si vamos por allí, y es que su espectacular fachada unida a la atractiva exposición de motos no deja a nadie indiferente. Un total de 1.500 metros cuadrados de exposición albergan motocicletas de siete marcas diferentes: Norton, Royal Enfield, Hyosung, FB Mondial, SWM, Zontes y Supersoco. Encontramos mucha variedad y es que, por ejemplo, tenemos desde las más puristas y clásicas Norton o Royal Enfield hasta las eléctricas de Supersoco más urbanas y modernas. Podemos comprar motos nuevas, pero también de ocasión en la zona del primer piso, que cuenta con una exposición de 500 metros cuadrados especialmente dedicados a este tipo de ventas. Por otro lado nos topamos con la zona de taller, donde en 150 metros cuadrados no solo podemos solicitar recambios y reparaciones de las marcas mencionadas, sino que Patacona Motos cuenta con el llamado 'Ducati Service', por lo que pueden reparar cualquier Ducati.