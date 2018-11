Todas las novedades llegan a Valencia El evento expone más de 1.600 motos y bicicletas a la venta. El auge de la moto y la bici eléctrica marcará un evento que cuenta con varias primicias mundiales y una gran oferta de complementos y accesorios 2 RUEDAS Y VLC BIKE'S LUIS CARBONELL Sábado, 17 noviembre 2018, 00:52

No podía ser de otra manera. La reciente demonización del diésel y el anuncio hecho esta semana de que el Gobierno de España quiere acabar con los motores de combustión para el año 2040 está generando una auténtica fiebre por el vehículo eléctrico, que también ha alcanzado a las motos y bicicletas. Varias marcas y expositores especializados en vehiculos eléctricos han confirmado in extremis su participación en los salones 2 Ruedas y VLC Bikes para presentar sus nuevos modelos, y algunos de los que ya estaban confirmados hace tiempo han ampliado a última hora su gama de exposición en Valencia incorporando nuevas scooters y bicicletas eléctricas.

Pensadas principalmente para la movilidad urbana dada su aún limitada autonomía, se trata de vehículos funcionales para desplazarse por la ciudad, generalmente de casa al trabajo o viceversa, y que no necesitan realizar largos trayectos antes de recargar sus baterías. Es decir, un medio de transporte ideal para una ciudad como Valencia, que tanto por sus kilómetros de carril bici como por lo benévolo de su climatología es una de las ciudades españolas con más vehículos de dos ruedas por habitante.

Un gran escaparate

Si lo que se quiere es disfrutar de ese placer y libertad que solo ofrece la carretera cuando se va en moto y se siente el viento en la cara, no faltan importantes primicias en motos más 'gordas', algunas de ellas primicias para 2019 llegadas directamente del Salón de la Moto de Milán, uno de los más importantes de Europa. Destacan este año las motos naked y las bobber, motos de una estética retro ambientadas en modelos de las décadas de los 40 a 60 del siglo pasado que viven ahora una segunda juventud. Se incrementa también el número de motos con doble rueda delantera que aportan un plus de estabilidad y seguridad en la conducción, y que por vez primera no se limita al sector de las motos scooter.

Entre las bicicletas expuestas en un VLC Bike's en auge, nuevamente los modelos eléctricos causarán furor este año en la Feria de Muestras de Valencia. El de la bici es un sector que cuenta con un gran número de practicantes en las más diversas disciplinas, desde bicicletas de carretera a mountain bikes. Todas ellas tienen cumplida presencia en este Salón de la Bici.

Y si ya tienes bici o moto, pero necesitas equiparte con cualquier complemento como casco, mono, guantes o calzado, si vas buscando alguna camiseta motera o si necesitas herramientas o equipamiento para tus monturas, cuentas con decenas de stands donde la oferta para comparar y comprar es amplia y variada.