La mejor Feria para comprar Las motos urbanas adquieren cada vez más protagonismo en Valencia. El Salón 2 Ruedas se ha convertido en la cita clave para adquirir motos, bicicletas y accesorios, además de un evento familiar de novedades

Si tienes o te gustan las motos, Valencia supone este fin de semana una cita que no te querrás perder por nada del mundo. A la última prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo que se disputa en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste se une la que es la mayor exposición motera de la Comunitat Valenciana, con 1.600 modelos entre motos y bicis expuestas en los salones 2 Ruedas y VLC Bikes que se celebran entre el viernes 16 y el domingo 18 de noviembre en el recinto de Feria Valencia.

El evento es una cita ineludible para quien busca comprar una moto nueva. La variedad de marcas y modelos expuestos en el Pabellón 7 de la Feria es enorme, incluyendo las grandes novedades para la próxima temporada presentadas recientemente en salones internacionales como el de Milán, lo que permite que cualquier aficionado a 'dar gas' pueda encontrar en el evento la moto de sus sueños. Y por supuesto, comprarla con unas condiciones económicas que no encontrará en otro momento del año.

Coincidiendo con el Mundial de Motos, se esperan más de 15.000 visitantes

Al igual que sucede con el Salón del Automóvil que se celebrará del 5 al 9 de diciembre, los últimos meses del año son los más adecuados para comprar una moto nueva. Muchos concesionarios lanzan atractivos descuentos para aumentar las ventas y cumplir los objetivos anuales. Por ello en un evento como 2 Ruedas, con tanta competencia en tan pocos metros cuadrados, los descuentos deben ser lo suficientemente suculentos para atraer al comprador potencial. Por decirlo de una manera clara, en un salón en noviembre los descuentos 'de feria' sí son descuentos de verdad, que en muchas ocasiones superan el diez por cien sobre el precio de venta habitual.

Pero no solo de motos va la cosa. La cita es doble, y está abierta a todos los aficionados a las dos ruedas, incluyendo aquellas que no llevan motor, las bicicletas. O que no lo llevan de combustión, porque al igual que sucede con las motos en esta edición, el vehículo eléctrico será uno de los grandes protagonistas. Junto a ellas, modelos para todos los gustos: de paseo, de carretera, de montaña, y un amplio surtido de complementos y accesorios para los amantes de la bicicleta.

2 Ruedas y VLC Bikes no son únicamente dos salones donde comprar una moto o una bici. Tiendas y marcas de accesorios, electrónica, ropa especializada... todo lo que necesites para disfrutar de tu afición lo tienes disponible en el evento, incluyendo una amplia selección de productos 'outlet' a precios muy rebajados, y novedades de las primeras marcas del mercado en equipamiento.

Por último, los aficionados a las dos ruedas que quieran disfrutar del ambiente tienen un gran número de actividades y exhibiciones en el que es el mayor Motorshow organizado nunca por 2 Ruedas y VLC Bikes, con iniciativas como la primera edición del 'Biker Fashion Weekend' que incluye desde desfiles de moda a actuaciones en directo y coreografías de danza urbana a cargo de la coreógrafa Verónica Mejía para unir la pasión por las dos ruedas y la moda, otorgando en esta edición un especial protagonismo a la mujer motera, además de concentraciones de motos customizadas y Harleys, exhibiciones de trial indoor, bike trial y la zona 'stunt' del especialista Emilio Zamora. Como otros años el evento cuenta con pista de pruebas y circuito de seguridad vial para niños.

Sin duda un gran espectáculo del mundo de la moto y la bicicleta que adquiere si cabe aún más relevancia al coincidir con la última cita del Mundial de Motociclismo que atrae a decenas de miles de visitantes a Valencia durante todo el fin de semana, convirtiendo a la ciudad del Turia durante 36 horas en la capital mundial del mundo del motor.