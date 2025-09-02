Honda desvela nuevas imágenes de su primera motocicleta eléctrica, la EV Fun Concept

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Martes, 2 de septiembre 2025, 15:00 Comenta Compartir

Honda sigue inmersa en su plan de electrificación de su catálogo de dos ruedas en Europa, tras haber anunciado que introducirá 30 modelos eléctricos hasta 2030, y que en 2040 logrará la neutralidad de carbono para toda su gama de motocicletas.

Tras la llegada de los scooters EM1 e: y CUV e:, parece que la próxima en llegar será la versión definitiva del EV FUN Concept presentado por primera vez en el salón EICMA de Milán en 2024. Será la primera motocicleta eléctrica grande de la firma del ala, una naked de tamaño medio que promete «ofrecer una experiencia emocional única en el mundo de las motocicletas eléctricas», tal y como anuncian desde la propia marca. El EV FUN Concept incorpora una batería fija y compatibilidad con la carga rápida CCS2 que se usa habitualmente en el mundo de la automoción.

Honda acaba de publicar nuevas imágenes de su modelo durante las pruebas realizadas en carreteras europeas como parte de su proceso de desarrollo. El piloto que aparece en las fotografías es Masatsugu Tanaka, el líder de desarrollo del EV FUN Concept.

Tanaka-san lleva trabajando en el área de motocicletas durante más de dos décadas. Entre 1998 y 2006, perfeccionó la conducción y manejabilidad de modelos como la CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR Fireblade y la Gold Wing, en su rol como Test Project Leader para motocicletas de gran cilindrada. Desde 2006, como Deputy Large Project Leader, ha dirigido el desarrollo de modelos exitosos como la VFR800F, VFR1200F, VFR1200X CrossTourer, CRF1100L Africa Twin y NT1100. Desde 2022, está a cargo del desarrollo y pruebas dinámicas en el departamento de electrificación.

«Desarrollamos el primer modelo eléctrico FUN de Honda bajo el concepto clave de 'Sé el viento'. Este modelo ofrece una conducción silenciosa y suave, propia de los modelos eléctricos, y una sensación de unidad total con la máquina que puede hacer que los conductores se sientan como el viento», explica Tanaka-san.

«Basándonos en mis 20 años de experiencia con modelos de combustión interna de Honda, hemos aplicado todo el conocimiento acumulado a esta motocicleta eléctrica para crear un modelo realmente emocionante de conducir. Hemos realizado pruebas exhaustivas en Europa —donde están nuestros clientes— para evaluar el rendimiento, la carga y la usabilidad diaria, refinando cuidadosamente cada aspecto del modelo para garantizar una experiencia fiable y centrada en la pura diversión. Un nuevo modelo eléctrico FUN de Honda está en camino, y estamos deseando que lo sientas.»