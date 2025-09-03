Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana pregunta a la Generalitat por el número de alertas rojas en la última década y las veces que se ha reunido el Cecopi
BMW Vision CE bmw press

BMW reinterpreta su histórico C1: Así es el nuevo Vision CE, su segundo scooter con techo

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:00

El Grupo BMW exhibe en el salón del automóvil IAA Mobility 2025 el Vision CE, un scooter de propulsión eléctrica y diseño vanguardista, que según la propia marca alemana representa una «visión del futuro de la movilidad eléctrica en los centros urbanos».

Sin embargo, el concepto en el que se basa este modelo no tiene nada de nuevo… En realidad, tiene un cuarto de siglo y lo introdujo por primera vez el BMW C1, un scooter que, aunque no tuvo una gran acogida comercial, supuso una revolución por su techo o carrocería de seguridad, que permitía prescindir del casco y de la ropa de protección habitual.

El BMW Motorrad Vision CE se basa en aquella filosofía, ahora reinterpretada con un lenguaje de diseño más moderno. Además de su propulsión eléctrica sin emisiones, entre las características más destacadas del Vision CE se incluye, como el antiguo C1, un compuesto de tubos metálicos conocido como «jaula» que, junto con una construcción del asiento con cinturón de seguridad, permite la eliminación de la necesidad de casco, así como de ropa protectora, «ofreciendo a los motoristas una mayor sensación de libertad y una experiencia de conducción casual y despreocupada», establecen desde BMW.

La reducida altura total de la «jaula» y su diseño abierto y aireado, combinados con una larga distancia entre ejes, confieren a la Vision CE un aspecto estirado, dinámico y visualmente ligero. El uso abierto de aluminio revestido añade un toque técnico exclusivo.

Estéticamente, destaca la combinación del color básico blanco mate y el color de contraste negro, complementado con un banco de asiento mate con letras integradas y detalles en rojo neón en los gráficos.

Otro aspecto destacado de la Vision CE es su función de equilibrado, que permite al vehículo equilibrarse completamente cuando está parado.

El fabricante bávaro mantiene su apuesta por la electromovilidad urbana. En 2014, lanzó el C evolution, el C E 04 en 2022, y el CE 02 en 2024.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  3. 3 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  4. 4 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  5. 5 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  6. 6 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  7. 7

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  8. 8 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  9. 9

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias BMW reinterpreta su histórico C1: Así es el nuevo Vision CE, su segundo scooter con techo

BMW reinterpreta su histórico C1: Así es el nuevo Vision CE, su segundo scooter con techo