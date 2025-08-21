Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre
BMW R 12 G/S bmw press

BMW escoge Rumanía para celebrar su International GS Trophy 2026

V. D.

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:00

Diversión al conducir, aventura y retos, son los propósitos del BMW Motorrad International GS Trophy, una prueba off-road por equipos, donde se valora la conducción pero también las habilidades y el trabajo en equipo.

Las ediciones anteriores tuvieron lugar en Namibia en 2024, en el sudeste de Europa (Albania) en 2022, en Oceanía (Nueva Zelanda) en 2020, en Asia Central (Mongolia) en 2018, en el sudeste asiático (Tailandia) en 2016, en Norteamérica (Canadá) en 2014, en Sudamérica (Chile, Argentina) en 2012, en Sudáfrica (Sudáfrica, Suazilandia, Mozambique) en 2010 y en Norteáfrica (Túnez) en 2008.

En 2026 regresa al viejo continente. Rumanía será el escenario a finales del próximo verano de la décima edición del evento, que contará con la participación de 15 equipos de todo el mundo con un total de 30 pilotos.

Bosques densos, caminos de grava, cruces de ríos y ascensos y descensos empinados caracterizarán la próxima prueba del International GS Trophy 2026 en Rumanía. Y en 2026, la BMW R 12 G/S demostrará sus capacidades como moto de competición del GS Trophy tanto en carretera como fuera de ella mientras recorre el país.

Rumanía es conocida por su belleza natural y la diversidad de sus paisajes. Desde los majestuosos Cárpatos hasta las onduladas colinas y las llanuras, ofrece una gran variedad de terrenos para los amantes de la aventura. Además, es un país que tiene una larga tradición histórica y cultural y alberga numerosos castillos, fortalezas e iglesias medievales, entre los que destaca el famoso castillo de Bran, a menudo asociado a la leyenda de Drácula.

Sin embargo, aún queda tiempo para el inicio oficial del BMW Motorrad International GS Trophy 2026. Mientras tanto, las rondas clasificatorias nacionales e internacionales ofrecen un anticipo de lo que está por venir. Habrá ocho eventos clasificatorios nacionales y una ronda clasificatoria internacional en todo el mundo, donde los pilotos de enduro más hábiles podrán demostrar su talento.

Para asegurarse una plaza en uno de los 15 equipos nacionales, los participantes deberán realizar ejercicios de navegación GPS, pruebas especiales todoterreno y pruebas técnicas. Nueve equipos masculinos y seis femeninos podrán disfrutar de esta aventura.

Las rondas clasificatorias para el BMW Motorrad International GS Trophy 2026 están confirmadas para los siguientes países y regiones: Australia, China, Alemania, India, Japón, Corea del Sur y Ucrania. Hay una clasificatoria internacional para interesados de otros países en el BMW Motorrad Enduro Park en octubre de 2025. La inscripción para la clasificación internacional se realiza a través de la página web del BMW Motorrad Enduro Park.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  2. 2 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  3. 3 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  4. 4 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  5. 5 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  6. 6 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  7. 7 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
  8. 8 Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza
  9. 9

    El nuevo hospital de Valencia obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe
  10. 10

    Una vecina halla parte de la Tortada de Goerlich que arrastró la dana en Paiporta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias BMW escoge Rumanía para celebrar su International GS Trophy 2026

BMW escoge Rumanía para celebrar su International GS Trophy 2026