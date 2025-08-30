Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio del butano para la primera semana de septiembre
Paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya Fansxlife

Cómo acceder al paddock y la parrilla de salida de MotoGP en Montmeló por una buena causa

V. D.

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:00

En 2024, a los 12 años, Max Villaroig fue diagnosticado con un tumor cerebral. Él y su familia se movilizaron para utilizar una de sus pasiones -el motociclismo- como herramienta de cambio para conseguir más recursos para la investigación del cáncer infantil.

FansxLife lanza una acción de crowdfunding para apoyar la causa de Max con el apoyo de MotoGP. Esta iniciativa forma parte de la campaña Good Max, con una promoción que sortea una experiencia al alcance de muy pocos: poder estar en el paddock y la parrilla de salida del Circuit de Barcelona-Catalunya junto a los pilotos tan sólo unos minutos antes de que empiece el GP de Cataluña, el próximo 7 de septiembre.

Para participar tan sólo hay que hacer una donación antes del 3 de septiembre en www.fansxlife.com/goodmax y entrar en el sorteo de esta experiencia. Todas las donaciones van directamente al Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona para continuar con la investigación del cáncer infantil.

En España, el 70% de las donaciones para investigación del cáncer infantil provienen de fuentes privadas y se han convertido en esenciales para poder continuar este trabajo médico vital.

Max recibe tratamiento en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un centro de referencia en la investigación del cáncer infantil. De la combinación entre motos, cine y activismo nació Good Max: Furia contra el cáncer infantil, una película protagonizada por el propio Max y que tiene como objetivo visibilizar la necesidad de más recursos para continuar la investigación.

La plataforma FansxLife está gestionada sin lucro y pone en contacto a deportistas, músicos, artistas y eventos con su comunidad de fans a través de acciones de crowdfunding para una causa social.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en la grada de Mestalla
  2. 2 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  3. 3 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  4. 4 Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia
  5. 5

    Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler
  6. 6 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  7. 7 El choque de tres camiones, uno de ellos de los bomberos, causa el incendio de uno de los vehículos en la A-7 en Sagunto
  8. 8 Dos detenidos en el aeropuerto de Valencia con 20 kilos de marihuana
  9. 9

    La prenda de 600 euros que Zara ha puesto a la venta
  10. 10 Decathlon abre nueva tienda en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cómo acceder al paddock y la parrilla de salida de MotoGP en Montmeló por una buena causa

Cómo acceder al paddock y la parrilla de salida de MotoGP en Montmeló por una buena causa