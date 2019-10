EL MOTOR SIGUE IMPARABLE

Los expertos aseguran que el mundo del automóvil camina hacia un cambio tecnológico nunca visto anteriormente, pero ese camino, se lo aseguramos, está lleno de novedades y de coches todavía muy parecidos a los que conducimos hoy en día. Les contamos algunas de las últimas en este número especial en el que hemos querido recopilar las más significativas, pero hay muchas más, y en casi todas ellas aparece la 'electrificación'. Es decir, los coches eléctricos, híbrido o híbridos enchufables, son los protagonistas.

Lo son, sobre todo, porque la ley está obligando a los fabricantes a reducir emisiones de manera tan drástica que sólo podrán conseguirlo vendiendo un buen porcentaje de coches de bajas emisiones, necesarios para reducir tanto con la contaminación urbana como la influencia del automóvil en el cambio climático. Pero los cambios no son veloces y, si en 2025 un veinte por ciento de las ventas podrían ser de coches de este tipo, eso quiere decir que el 80 por ciento seguirán siendo de modelos gasolina o diésel, que siguen reduciendo emisiones, aumentando eficiencia y con un precio de compra ajustado para todo lo que ofrecen.

Hablando de electrificación, ha tenido que meter baza el director general de la DGT, Pere Navarro, que no tiene vela en este entierro pero que, mira por donde, se ha cubierto de gloria al decir que con los coches eléctricos nos equivocamos todos, porque son 'carísimos' y no hay puntos de recarga. El momento de sus declaraciones no puede ser peor, porque ahora hay más coches eléctricos, son más baratos y tienen más autonomía, lo que reduce el problema de las recargas. Se equivoca también al decir que «todos nos equivocamos». La mayoría hemos sido realistas y hemos apoyado que instituciones y empresas den los primeros pasos a la eco-movilidad, la implantación masiva de una tecnología entonces poco madura sólo fue un sueño de algún ministro desinformado, pero hoy madurez del coche eléctrico es garantía de futuro.