Mini Country, en Umbracle con Engasa El Countryman, con una tienda de campaña. MOTOR Sábado, 27 julio 2019, 00:20

Mini Engasa fue uno de los asistentes destacados a la 'Summer Village Party' organizada en un entorno muy atractivo de Valencia: L'umbracle, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta fiesta convocada por la revista Hello en su décimo noveno aniversario contó con la presencia del concesionario oficial de la marca en Valencia, que no solo acudió con parte de su equipo humano sino con un novedoso Mini Countrycamp equipado con una tienda de campaña sobre el techo del vehículo y que permite acampadas improvisadas. El modelo acaparó muchas miradas de los asistentes al evento, entre los que se encontraban rostros conocidos de la cultura y la moda valenciana que disfrutaron de una velada muy especial en la que no faltaron actuaciones de música en directo, animaciones, dj's, mercado hippie y, por supuesto, muy buen ambiente propio de las fechas estivales.