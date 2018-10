Las marcas, en la Fórmula E Nissan se estrena en la Fórmula E con e.dams. / nissan En esta temporada Audi, BMW, Jaguar, DS y Nissan cuentan con equipos oficiales y se confirman Mercedes y Porsche en el futuroFÓRMULA E NACHO MARTÍN-LOECHES Sábado, 27 octubre 2018, 00:45

Una semana después de los test de Fórmula E en el Circuit Ricardo Tormo, seguimos analizando algunas de las claves que nos deja este inicio de la temporada 2018-1019 de la competición. Deportivamente hablando, estos entrenamientos tienen una validez relativa para los equipos. Sobre todo, sirven para comprobar que los monoplazas funcionan bien, para entender mejor las nuevas tecnologías incorporadas y, por supuesto, a los pilotos, les ha servido para habituarse a los nuevos monoplazas de segunda generación, unos coches impulsados por electricidad más potentes, con baterías más grandes que les permitirán completar las carreras sin necesidad de realizar paradas y que han aumentado muy poco su peso. Hablamos de una validez relativa ya que los trazados que se encontrarán los pilotos y equipos durante la temporada serán completamente diferentes a la pista valenciana. Todas las carreras se correrán en circuitos urbanos, lo que conlleva que los trazados serán extremadamente técnicos, con una anchura de pista muy inferior a los circuitos convencionales y, además, el asfalto estará presumiblemente bacheado y no tendrá el mismo agarre.

Por estas razones, en el ámbito más competitivo, debemos fijarnos en los resultados, pero no fiarnos al completo de ellos, ya que podrán cambiar las tornas en la primera carrera que se celebrará en Arabia Saudí. En Valencia, los claros dominadores fueron sin duda los BMW desde el primer día hasta el último. Tanto en seco como en mojado, los coches de la marca alemana lideraron las tablas de tiempos. Antonio Felix Da Costa fue el más rápido, e incluso el único en bajar el crono por debajo del 1:17, concretamente con un tiempo de 1:16.977 al trazado modificado de Cheste.

Apuesta clara

Once equipos y 22 pilotos, muchos de ellos con experiencia en F-1, onforman una parrilla de élite El empuje del coche eléctrico ha llevado a las marcas a apostar por la Fórmula E, única de este tipo

En su quinto año de competición, las marcas han mostrado como la Fórmula E es una opción muy interesante para desarrollar nuevas tecnologías y mostrarse en competición. Como ya explicamos la pasada semana en nuestro análisis de la Fórmula E, el crecimiento de esta competición en número de participantes es muy entendible ya que el mercado de los automóviles vira cada vez más hacia la electrificación y, en este sentido, las marcas ven en la Fórmula E un escaparate de desarrollo tecnológico y de marketing con unos costes muy bajos si los comparamos con otras competiciones. Los números son claros. Mientras que en la primera carrera celebrada en 2015 en Londres participaron tan solo cinco pilotos de cinco equipos diferentes, la temporada número cinco va a comenzar con una parrilla de 22 pilotos y once marcas distintas. El crecimiento es muy grande, y a marcas como BMW, Nissan, DS, Audi, HWA -de Mercedes- o Jaguar, por ejemplo, en 2019 se sumará Porsche.

Buen recibimiento

En Cheste pudimos seguir de cerca la actualidad de los equipos DS Techeetah, Nissan e.dams y Panasonic Jaguar Racing. En DS cuentan con un gran proyecto, solo con ver a sus pilotos podemos hacernos una idea: Jean-Éric Vergne -actual campeón de la Fórmula E- y André Lotterer -tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans-. En el equipo francés, pudimos hablar tanto con sus pilotos como con Pedro Martínez de la Rosa, quien se encarga de la coordinación deportiva. El expiloto español aseguró estar muy contento con este nuevo reto: «Yo era de los que al principio decían que este campeonato de eléctricos no me gustaba, pero hoy en día me parece una competición súper atractiva, tanto para los pilotos y equipos como para una familia que quiera ir a ver las carreras al centro de su ciudad. La Fórmula E es espectacular». E.dams, que estaba con Renault y cuenta con tres de los últimos cuatro campeonatos de equipos, se ha trasladado a la estructura de Nissan, quienes también cuentan con un proyecto prometedor con Sebastien Buemi y Alex Albon en sus filas, un equipo de lujo para que los japoneses afronten su primera temporada. En cuanto a Jaguar, en la 2018-2019 comienzan su segunda temporada en la categoría, por lo que llegan con más experiencia y repitiendo los pilotos con los que se estrenaron: Nelson Piquet -primer campeón de la Fórmula E- y Mitch Evans. Pero la marca no se queda ahí, ya que este año se estrena la Jaguar I-Pace eTrophy, el primer campeonato internacional de vehículos eléctricos con baterías de producción.