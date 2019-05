Lujo y confort a lo grande La versión Marco Polo la podemos adquirir desde los 63.929 hasta los 69.587 euros. Descubrimos el renovado y lujoso Mercedes Clase V, un monovolumen con mejores motores, elegante y muy cómdoMERCEDES CLASE V MARIO ESCAT BARCELONA Sábado, 1 junio 2019, 00:39

Llega el renovado Mercedes Clase V, un modelo altamente excluivo de diseño y comodidad. En su versión 2019 incorpora un cambio automático de nueve marchas, en lugar de siete. También llega con una nueva opción de dos asientos individuales en la segunda fila y muchas mejoras en sus sistemas de ayuda a la conducción y seguridad. Nos desplazamos hasta Sitges, en Barcelona, para su puesta de largo internacional.

Este modelo fabricado en Vitoria que va dirigido agrandes familias y viajeros con capacidad de hasta ocho pasajeros -con el conductor incluido- ofrece algunas variaciones estéticas con respecto al Clase V de 2014, pero guardando las claves que lo han aupado a lo más alto de esta singular gama premium. Incorpora unas nuevas rejillas de entrada de aire cromadas y algunos cambios en los paragolpes, con una imagen general similar a la de su antecesor. La versión con el paquete 'AMG Line' añade grandes tomas de aire laterales con dos nervios cromados, una zona inferior del paragolpes diferenciada, más molduras cromadas, llantas de mayor tamaño, y la suspensión 'sport' de serie. Por otro lado, para algunos acabados se ofrece la parrilla con 'efecto diamante', un diseño que sin duda no pasa desapercibido.

Varias configuraciones

Además de las versiones actuales, próximamente se ofrecerá la versión eléctrica del Clase V

En el habitáculo hay algunas variaciones, con nuevo diseño para las salidas de aire y una nueva tapicería de piel napa de color marrón. De serie ofrece seis asientos distribuidos en tres filas, dejando un enorme espacio y un amplio maletero. Los de la segunda y tercera fila se pueden reemplazar por banquetas de tres plazas, con lo que se logran múltiples configuraciones entre seis y ocho plazas disponibles. Los asientos de las dos filas posteriores se pueden desplazar a lo largo de unas guías y también son extraíbles.

Hay tres longitudes de carrocería: compacta con 4,90 metros, larga con 5,14, y extra-larga, con 5,37. También son tres los niveles de equipamiento, además del 'AMG Line', destaca la incorporación de nuevos sistemas avanzados de ayuda a la conducción como frenado activo y automático de emergencia que detecta peatones y otros vehículos, nuevo sistema adaptativo para las luces largas que evita deslumbramientos, asistente de viento lateral, alerta por presencia de vehículos en el ángulo muerto, programador de velocidad activo, reconocimiento de señales y alerta y correción por abandono involuntario de carril. Todo esto convierte a este nuevo Mercedes Clase V en un vehículo con conducción autónoma de nivel 2.

Buenos motores

Otra de las grandes novedades se refiere a la nueva motorización de la versión V300d con 239 CV, con un 'extraboost' que ofrece más par y potencia cuando se requiera. El resto de propulsores son los nuevos diésel de dos litros con 163 y 190 caballos. El cambio automático de nueve velocidades tiene tres modos de uso: el 'Sport', el 'Confort' y el modo manual para poder cambiar de marchas con las levas situadas tras el volante. Solo la versión 220 d puede tener, en lugar del automático de nueve relaciones, uno manual de seis velocidades -saldrá en octubre 2019-. La tracción total está disponible en toda la gama y existen las opciones de una suspensión deportiva o la llamada 'Agility Control' con amortiguadores de dureza variable. En el año 2020 estará a la venta la versión eléctrica, denominada Mercedes-Benz EQV de la que el fabricante exhibía en Sitges un prototipo.

En la prueba de unos 130 kilómetros, con la variante más larga y con el nuevo motor más potente, el V300d con 239 CV, la realizamos en gran parte por las viradas carreteras del Penedés de buen firme. El Clase V se maneja con cierta soltura para el tipo de vehículo que es, aunque hay que tener cuidado con las normales inercias, debido a su longitud y peso, sobre todo si no estamos habituados a conducir vehículos de este tipo. No obstante, tanto la dirección -muy eficaz-, como los frenos, responden a las mil maravillas, y el Clase V se maneja de forma dócil. El confort es similar al de las gamas más altas del fabricante germano, con escasa rumorosidad en el habitáculo y múltiples ayudas para el conductor. Ya en autopista, el clase V no tiene nada que envidiar a un AVE, y si nos sentamos en las espléndidos asientos individuales de la segunda o tercera fila, la carencia de balanceos hace que la suma de kilómetros pase casi desapercibida. La entrada y salida para ubicarse en cualquier asiento es muy sencilla. También es muy fácil moverse dentro de este gran monovolumen, en el que destaca la enorme capacidad de su maletero y los huecos para dejar objetos de cualquier tamaño y longitud. Dentro podemos aprovechar su espacio incluso para tener nuestro pequeño hogar para los viajeros más aventureros. Una opción de calidad y muy cómoda para recorrer muchos kilómetros y descubrir nuevos rincones sin separarnos de nuestro vehículo.