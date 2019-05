Listo para competir Extraordinarios en circuito, el R8 también cuenta con una alta calidad y amplia postventa. El renovado Audi R8 mejora con más potencia y mejor chasis. Lo probamos en Jerez en los cursos de conducción deportiva 'SportCars' AUDI DRIVING EXPERIENCE SPORT ALEX ADALID CIRCUITO DE JEREZ Sábado, 1 junio 2019, 00:40

La gama Audi cuenta con modelos de altas prestaciones extraordinarias, desde los deportivos S, los más radicales RS, con muchos detalles de competición, y el más deportivo de todos, el Audi R8.

La segunda generación del genial deportivo alemán se ha puesto al día esta temporada con detalles que merecen volver a conocerlo a fondo. Para ello, qué mejor que aprovechar los cursos de conducción que Audi ofrece a sus clientes en España. Por 600 euros podemos pasar una jornada disfrutando no solo de uno de los coches más potentes de la marca, sino también de circuitos extraordinarios como Montmeló, Cheste, Jarama o, en este caso, el de Jerez, donde se escriben páginas de gloria en MotoGP.

Cursillos para todos

Audi ofrece cursos de seguridad, 4x4 o pilotaje desde 200 euros para todo tipo de usuarios El curso 'sportcars' nos permite conducir coches como el último Audi R8 de 620 CV por 600 euros

Los cursos de conducción Audi tienen varias categorías, y el más exclusivo en España es el SportCars, que se realiza con el Audi R8 de 620 CV y el también espectacular Audi RS5 de 450 CV. A ellos se puede apuntar cualquier usuario, aunque los clientes Audi cuentan con preferencia. Un curso de este tipo nos permite ir al circuito sin utilizar nuestro coche, ya que Audi se encarga de todo: alquiler de la pista, coches, gasolina, neumáticos, catering, monitores... lo nuestro es conducir y disfrutar.

El curso SportCars es el más avanzado y cuesta unos 600 euros, pero también existen el 'progressive' centrado en aprendizaje, 'dynamic' para seguridad, el 'off-road' para los modelos 4x4 y los cursos 'winter' de conducción sobre nieve. Se reservan a través de la web o del concesionario y, si queremos seguir aprendiendo, hay cursos internacionales sobre nieve en Finlandia, de 4x4 en Marruecos, etc. con precios ajustados si tenemos en cuenta lo que ofrecen.

¿Te duelen los pies?

Ya en el circuito y tras una breve introducción, la primera prueba es de frenada de emergencia, con el RS5 dispuesto a mostrar sus virtudes. El objetivo es aprender a frenar a fondo, manteniendo la trayectoria de evasión para evitar un obstáculo. El monitor lo detalla con claridad «hoy el coche hace toda la frenada por sí mismo, sin bloqueos y con capacidad de dirección, solo necesita de nosotros la mayor cantidad de fuerza posible en el propio pedal y que manejemos bien el volante». Parece mentira que, en poco más de cincuenta metros desde la salida, el RS5 ya supere los 120 por hora cuando aplicamos el freno. Si el cambio de un pedal a otro lo hacemos en medio segundo, que sería muy rápido, habremos recorrido 16 metros a 120 por hora, así que cabe pisar fuerte. El RS5 aguanta el tipo y dependerá de nosotros mantener la frialdad necesaria para, en lugar de tumbar los conos que tenemos al frente -o lo que es lo mismo, alcanzar la coche de delante- salir por el lateral de los conos indemne. En el ochenta por ciento de los accidentes se detecta que los implicados no frenaron a fondo, así que nos lanzamos a la prueba, que nos sale razonablemente bien. Aunque hace dos años que no asistimos a los cursos, parece que nuestro cerebro aprendió la maniobra, un detalle que nos muestra lo importe de este tipo de cursos. Un experto compañero lo resume fácilmente «si no te duele la planta del pie, estás frenando demasiado suave»

Pista abierta

De ahí pasamos a la estrella de la jornada, el Audi R8 plus de 620 CV. El diseño tiene algunos cambios que enfatizan su carácter sport, como nuevas tomas de aire en el paragolpes, capó y faros retocados o nuevos pilotos. El motor es más potente -aunque solo 10 CV- y a la vez tiene menos emisiones y, en el interior solo hay cambios de detalle, con un volante que integra el botón de arranque y el de modos de conducción, aunque ya no tiene el que permitía elegir el sonido del escape.

Audi no va a prestar sus coches así como así, por lo que antes aprendemos el circuito en grupos de cuatro coches, detrás de un monitor que se comunica con el grupo con walki-talkies y con el circuito dividido en dos partes marcadas con conos que nos permiten conocer mejor la trazada. Tras el aprendizaje, llega la hora de pilotar a fondo, y lo pasamos realmente bien. Este coche es más potente, rápido y fácil de conducir que muchos coches de carreras. Acelera hasta los cien en apenas 3,2 segundos y la tracción total agarra el coche al suelo con total seguridad. Incluso nos parece cómodo, llevando un balanceo preciso que no molesta a su piloto, al menos en la pista. Quizás en la calle, donde no lo hemos probado esta vez, si resulte menos confortable.

La jornada matinal culmina con el reparto de diplomas. Además de disfrutar como pocas veces se puede hacer de un coche excepcional como el R8, nos vamos con la certeza de haber subido un poco nuestro nivel de conducción, lo que nos hace más seguros en la carrera. También nos sirve para poner en nuestra lista de posibles coches el R8. Resulta mágico como un vehículo tan potente eficaz puede ser también dócil y hasta cómodo en toda circunstancia. El R8 ya no es una alternativa económica a los coches de su clase, ya que cuesta 200.000 euros en vesrión de 570 CV, veinte mil más para el de 620 CV y 15.000 más en ambos casos si compramos el modelo Spyder.

Mientras ahorramos, vale la pena mirar los cursos audidriving en la web de la marca, son realmente recomendables y nos permiten circular de forma más segura.