Leapmotor B10: Refuerzo SUV en formato compacto

La firma del Grupo Stellantis amplía su oferta con este SUV compacto eléctrico de 218 CV con dos niveles de batería y hasta 434 km de autonomía

Leapmotor da un paso más en por consolidar su gama en el mercado español con el B10, un SUV compacto cien por cien eléctrico con el que quiere abrirse hueco en este cada vez más competitivo segmento. Y lo hace con una combinación de cuidado diseño y de avanzada propuesta tecnológica con el atractivo añadido de poder ofrecer un precio de acceso que parte desde los 20.000 euros con las ayudas promocionales y del Plan Moves III incluidas.

Desde el primer vistazo, el Leapmotor B10 destaca por un trabajado diseño exterior. Las líneas fluidas y las curvas marcadas predominan a lo largo de sus 4,51 metros, configurando una imagen con cierto toque deportivo, muy en la línea de las tendencias predominantes en el mercado crossover. El frontal está presidido por un capó de formas suaves y unos faros con tecnología full led, que no solo aportan carácter propio gracias a su personal firma lumínica, sino también funcionalidad gracias a la activación automática de las luces de carretera.

En los laterales, detalles como los tiradores de puertas enrasados y las llantas de aleación carenadas refuerzan una atractiva estética, a la vez que optimizan la aerodinámica. Ya en la zaga se sigue el mismo patrón en el diseño de los pilotos situados en los laterales, unidos por una banda de led en tres secciones que recorre todo el ancho del portón.

Interior amplio y funcional

Uno de los puntos fuertes del Leapmotor B10 está en el habitáculo. El espacio interior está muy bien aprovechado. Destacan los 2.390 mm de longitud entre los respaldos traseros y el espacio para las piernas de los pasajeros delanteros, una cifra generosa para su categoría. A esto se suman 1.400 mm de anchura en la segunda fila y una buena altura libre al techo para conductor y acompañante.

Ampliar El puesto de mando está protagonizado por una pantalla de 8,8 pulgadas para la instrumentación y una central de 14,6 pulgadas.

Los materiales del interior tienen una apariencia cuidada, con un diseño que transmite continuidad con el estilo exterior limpio, funcional y moderno. Algo que se deja ver en un salpicadero presidido por una instrumentación digital de 8,8 pulgadas acompañada de una pantalla central de 14,6 pulgadas. Además, la modularidad de los asientos permite distintas configuraciones, adaptándose a diferentes necesidades de aprovechamiento del espacio de carga. En este sentido, el maletero destaca por su configuración de doble fondo, que permite ofrecer dos espacios diferenciados: uno de 95 litros y otro de 420 litros, que combinados llegan hasta los 515 litros.

Si se abaten los respaldos traseros, la capacidad crece hasta los 1.415 litros, una cifra que lo posiciona bien dentro de su segmento. Y para rematar, incluye un pequeño maletero delantero de 25 litros ubicado bajo el capó, en el que guardar los cables de carga u objetos pequeños.

Doble alternativa de batería

El Leapmotor B10 está disponible con un único motor eléctrico de 218 CV de potencia asociado a dos alternativas de batería. El modelo de entrada a la gama denominado Pro, equipa una batería de 56,2 kWh con la que homologa 361 kilómetros de autonomía, mientras que con la versión superior ProMax, de 67,1 kWh de capacidad, se pueden recorrer hasta 434 kilómetros con una sola carga. Ambas cifras sitúan al B10 como un coche capaz de cubrir tanto trayectos urbanos como escapadas de fin de semana sin la temida ansiedad por la recarga.

Ampliar Trasera moderna y muy estilizada.

En el apartado de ayudas a la conducción, el B10 incluye hasta 17 dispositivos que incluyen funciones como los asistentes de mantenimiento de carril y aparcamiento, el control de crucero adaptativo, la frenada de emergencia y el de reconocimiento de señales de tráfico.

Los precios de tarifa, sin ayudas oficiales, parten de 27.851 euros en el Max y de 29.711 en la versión superior ProMax.