Innovador y muy funcional El maletero tiene una capacidad de 401 litros, ampliables hasta los 1.400. KIA NIRO 1.6 HEV EMOTION NACHO MARTÍN-LOECHES Sábado, 15 septiembre 2018, 00:30

Por tercera semana consecutiva, seguimos analizando todos los detalles del Kia Niro híbrido, un coche que nos está dejando grandes sensaciones al volante . Sin duda, además de tener un diseño muy atractivo, este crossover destaca por sus cualidades tecnológicas, desde su capacidad híbrida hasta el equipo multimedia o elementos de seguridad.

Híbrido a la última

Podemos entender el funcionamiento del sistema híbrido 1.6 de 141 caballos combinados que permite al Niro tener la etiqueta Eco fácilmente gracias a la información que nos proporciona la pantalla. El ordenador del coche activa de forma selectiva la potencia del motor eléctrico o el de combustión, o ambos a la vez. Seleccionando el visor 'Eco' de nuestra pantalla táctil, encontramos durante la marcha once modos diferentes que muestran el flujo de energía, aunque también se puede ver de forma simple en el cuadro de relojes, donde también te indica en una pequeña pantalla el consumo medio.

Comodidad asegurada

Cuando encendemos y apagamos el sistema, el asiento del conductor se posiciona automáticamente en una posición atrasada para que entrar y salir nos sea cómodo y, cuando nos disponemos a conducir, el asiento vuelve a colocarse en su posición habitual. Durante la conducción nos encontramos también muy cómodos con el tacto del volante y las distancias con los diferentes mandos disponibles.

Desde el volante, se pueden manejar, por ejemplo, el control por voz, las llamadas y el control de velocidad por radar, que incluye un botón con el que accionamos el control de distancia automático respecto al vehículo delantero. Con estos controles activados, unidos al sistema de aviso y corrección de salida de carril, nos encontramos ante un vehículo que nos da la sensación de que la conducción autónoma está bastante más cerca de lo que nos imaginamos. Pero el sistema es muy seguro, ya que te obliga a mantener las manos pegadas al volante con una indicación sonora en caso de que el sistema del vehículo detecte que no lo están.

Otro elemento que hemos utilizado en gran medida ha sido el detector de vehículos que nos indica en nuestros espejos retrovisores, que realizan una muy buena función gracias tanto al símbolo que se ilumina en los propios espejos como su combinación con la señal sonora que se emite.

Fácil e intuitivo

Otro aspecto que caracteriza al Kia Niro es la facilidad de utilización de su sistema multimedia. Podemos conectar nuestro teléfono al coche con Android Auto, a través de un cable auxiliar o bluetooth, además de disponer de tomas de corriente y un cargador inalámbrico. La fusión de nuestro teléfono con el vehículo es perfecta, no le falta un detalle. Además, los amantes de la música se verán muy satisfechos con el equipo de sonido de ocho altavoces de la marca JBL, que proporciona una calidad de audio excepcional y una sensación envolvente. El sistema de navegación no nos ha dado de momento ningún problema, algo que, aunque parezca mentira también debemos destacar. Todos estos atributos si los unimos a la facilidad de conducción, disfrutamos de un SUV de alta calidad. El silencio impera en el interior desde el arranque del vehículo, la aceleración es suave a no ser que pisemos a fondo el pedal, momento en el que notamos toda la entrega de potencia combinada del motor eléctrico y de combustión, que llega de forma progresiva. Un punto no tan positivo es que el pedal de freno no tiene un gran tacto, pero volvemos a los puntos fuertes si hablamos de la caja de cambios automática de seis velocidades, es tan suave que no solemos percibir en muchos momentos cuando el coche cambia de marcha. El consumo medio suele rondar los 6,2 o 6,3 litros por cada cien kilómetros recorridos con una conducción normal, por lo que incluso podemos reducir algo esta cifra. Se acerca nuestro final con el Kia Niro híbrido y, hasta el momento, nos ha dejado un muy buen sabor de boca, tanto a nosotros como a todas las personas que se han subido a acompañarnos.