El carril Bus VAO de la A-2 se estrena a principios de 2026 entre Madrid y Torrejón: multas y qué vehículos pueden circular por él

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:11 | Actualizado 21:53h.

Cuenta atrás para la puesta en marcha del carril Bus-VAO de la autovía A-2. Durante el primer trimestre de 2026 comenzará a funcionar el nuevo carril, que facilitará el acceso y la salida de Madrid a quienes opten por desplazarse en transporte público o compartan vehículo privado.

La DGT explica que no se trata de un carril con separación física, sino que el carril izquierdo de cada sentido de la autovía entre Madrid y Alcalá de Henares se ha habilitado tecnológicamente mediante gestión dinámica de la capacidad viaria en tiempo real para que, en horas punta sea carril Bus-VAO y, en el resto de las horas, funcione como un carril de libre circulación.

¿Cómo funciona el carril Bus-VAO de la autovía A-2?

Aunque el carril se ha habilitado tecnológicamente entre Madrid y Alcalá de Henares (19,2 kilómetros en total), en una primera fase de funcionamiento solo llegará hasta Torrejón de Ardoz y por él podrán circular el transporte público, los vehículos con 2 o más ocupantes, las motos y los vehículos de emergencias.

En su recorrido habrá zonas de embarque y de desembarque en las que se podrá entrar o salir siempre que así esté señalizado mediante:

• Balizas luminosas a ras de suelo: de color verde en las zonas de embarque y desembarque y ámbar en las zonas en las que no se pueda entrar ni salir. Si las balizas están apagadas, el carril será de uso libre para todos los vehículos.

• Marcas viales.

• Paneles luminosos: los pórticos también informarán con pictogramas cuando el carril Bus-VAO esté operativo, para que no haya confusión.

En sentido entrada a Madrid, el primer embarque estará situado a la altura de Torrejón de Ardoz (pk 18+600), el segundo en Rejas (pk 13+600) y el último en Canillejas (pk 7+700) para desembarcar todos en Avenida de América.

En sentido salida, los embarques se encuentran a la altura de Arturo Soria/Josefa Valcárcel (pk 5+850) y del nudo Eisenhower (pk 11+400) y los desembarques en Canillejas (pk 9+100) y en Rejas (pk 15+200) donde finaliza este carril.

El carril estará vigilado con equipos de lectura de matrícula y de detección de ocupación, por lo que habrá sanciones a todos los que viajen por él solos o entren y salgan por lugares no permitidos.

Aunque la previsión de activación del carril Bus-VAO esté prevista para el primer trimestre de 2026, durante semanas su funcionamiento se realizará a modo de pruebas con el objetivo de que los usuarios de esta autovía vayan conociendo su funcionamiento y tengan tiempo de adaptar sus desplazamientos para hacer uso del transporte público o de vehículos compartidos.

Autobuses directos a Avenida de América

Desde el Consorcio Regional de Transportes se ha realizado la planificación y reorganización de las líneas que van a transitar por el nuevo carril Bus-VAO.

El objetivo que se persigue es mejorar los tiempos de viaje y flexibilizar la oferta para que el usuario pueda elegir trayectos directos o con paradas intermedias.

De este modo, circularán por el Bus-VAO sentido entrada a Madrid el 59% de las expediciones de las líneas procedentes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y municipios del entorno (223, 224, 224A, 226, 227, 229 y 261). Los viernes por la tarde, en sentido salida de Madrid, el porcentaje de líneas que discurrirán por este nuevo carril será del 50%.

En lo que respecta a las líneas procedentes de Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio (281, 282, 283 y 284) circularán por el Bus-VAO sentido entrada a Madrid, el 43% de las expediciones. Los viernes por la tarde, en sentido salida de Madrid el porcentaje será del 40% de las expediciones por Bus-VAO.

En total, 77 expediciones de 152 en días laborables por la mañana de entrada a Madrid utilizarán este carril, lo que supone 1 expedición cada 2 minutos. De esta manera, no se perderá ninguna parada en los itinerarios, simplemente, habrá algunos autobuses que hagan el recorrido directo por el carril bus y otros que sigan con las rutas habituales.

¿Quién puede circular por el carril BUS-VAO?

Según explica la DGT en su página web, las condiciones de uso de este tipo de carriles adicionales están reguladas en el artículo 35 del Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003, de 21 de noviembre) y en la resolución sobre medidas especiales de regulación de tráfico que cada año se publica en el Boletín Oficial del Estado (Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2022):

Con carácter general, pueden circular por el carril BUS-VAO motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables con un número mínimo de dos ocupantes.

Tienen prohibida su circulación el resto de los vehículos y conjunto de vehículos, incluidos los turismos con remolque, ciclos y ciclomotores.

No obstante, podrán ser utilizados también, aun cuando solo lo ocupe su conductor, por:

-Los tipos de vehículos autorizados si ostentan la señal V-15 (distintivo movilidad reducida).

-Por motocicletas de dos o tres ruedas (triciclos de motor con menos de 600 milímetros de distancia entre ruedas del mismo eje).

-Por autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y autobuses articulados.

-Por los vehículos clasificados como taxis según el criterio de utilización del anexo II del Reglamento General de Vehículos, que cuenten con módulo luminoso exterior y licencia de autotaxi en vigor.

-Por los vehículos de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento y asistencia sanitaria en servicio de urgencia, los equipos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura de la vía.

-Por los turismos con señal V-25 de distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico como «0 emisiones».

-Por los turismos con señal V-25 de distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico como «ECO», «C» o «B», solamente cuando en los paneles de mensaje variable de acceso a los carriles VAO se indique tal extremo.

Multas

Circular indebidamente por los carriles BUS-VAO supone una infracción grave tal y como se especifica el Artículo 76.c de la Ley de Seguridad Vial y Tráfico:

Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

En este caso se aplicará sanción por circular con un vehículo con menos ocupantes de los estipulados o con un vehículo que no tenga permitida su utilización.

Incurrir en esta falta está penado con 200 euros. No conlleva pérdida de puntos.

En caso de que se acceda y circule por carril VAO en sentido contrario a la marcha, se estará cometiendo una infracción muy grave. y en su caso la multa es de 500 euros y pérdida de seis putos del carnet.