La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros

Un agente de Tráfico de la Guardia Civil comprueba la documentación de un conductor.

Mario Lahoz Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:16

Los controles de la Guardia Civil sirven para revisar que tanto los conductores como los vehícules cumplen la normativa pertinente. En este sentido, los agentes pueden interponer sanciones por el contenido de la guantera del vehículo.

En los últimos tiempos, Tráfico ha incrementado la frecuencia de los controles, que ha generado una sensación de preocupación entre los ciudadanos debido a la elevada cantidad de multas que están imponiendo, sanciones que oscilan entre los 601 euros y los 3.005 euros, para infracciones más graves.

Hay documentos que siempre son obligatorios y es recomendable que no salgan de la guantera, como el permiso de circulación. Si el conductor no lo lleva recibirá 10 euros de sanción. Si no está actualizado tendrá que abonar 80 euros, y si el vehículo no lo tiene, se irá a los 500 euros.

Por otro lado, si el conductor porta en la guantera objetos que pongan en peligro la seguridad, estará infringiendo la Ley de Seguridad Ciudadana. En estos supuestos entran armas blancas, armas de fuego sin licencia o cualquier artículo que se considere peligroso. La multa por ello puede superar los 600 euros.

Finalmente, a partir del 1 de enero de 2026, los conductores deben llevar en el coche la baliza V-16, el dispositivo que sustituirá a los triángulos de emergencia. Si en un control la benemérita detecta que no está presente, los agentes podrán sancionar al conductor con 80 euros.

El rango de sanciones entre 601 y 3.005 euros varía en función del nivel de las infracciones consideradas como graves o muy graves, según lo establecido en el Reglamento general de Circulación.

La Guardia Civil advierte que esta campaña de control tiene el objetivo de concienciar sobre la importancia que tiene despejar la guantera de objetos que puedan distraer la atención del conductor o suponer un riesgo en caso de accidente.