CON LA GOTA FRÍA, NO COJAN EL COCHE

Nos confirmaba el meteorólogo Jordi Payà, famoso por sus excelentes predicciones en la antigua Canal 9 en el programa 'A buenas horas' de Gestiona Radio, lo que muchas veces hemos recomendado por sentido común, lógica y experiencia. Cuando la 'gota fría' azota nuestra provincia es mejor no coger el coche a no ser que sea imprescindible o causa de fuerza mayor.

Parece que los acontecimientos ocurridos en Mallorca, con 13 fallecidos por una potente tromba de agua, casi todos ellos arrastrados con sus coches, han calado en la Comunitat, donde las alertas han sido mayores y más eficaces que nunca, con suspensión de clase en los colegios incluida -evitando en muchos casos que madres o padres deban desplazarse con los niños por carretera-, y una constante advertencia sobre carreteras o servicios públicos cortados al tráfico. Siempre lo hemos dicho. Si llueve de forma torrencial no cojan el coche. Si se dirigen a una zona inundable, no cojan el coche. No metan los coches en las plantas más bajas de los garajes e incluso busquen alternativas si su garaje es inundable y consulten los medios de comunicación si deben realizar algún trayecto.

Nos pedían nuestros compañeros de Gestiona Radio algunos consejos si nos vemos en un potente aguacero. El primero es parar en un lugar seguro y, si es posible, habitado. Mejor en una gasolinera que en medio de la carretera. El segundo es no dejar que nuestro coche sea arrastrado ni empeñarnos en llegar a nuestro destino. Si el coche empieza a flotar en un caudal de agua, mal asunto. Habrá que bajar las ventanillas para que el agua entre en el coche y, su propio peso, vuelva a asentarlo en el suelo antes de que sea totalmente arrastrado y, después, intentar salir hacia lugar seguro. No se preocupe por el coche, que para eso están los seguros, pero sí por su propia vida. En Mallorca han rescatado más de 300 coches del canal de San Llorenç, porque cuando la naturaleza se desboca, no hay cauce que pueda pararla.